DICEMBRE - Il delitto di Montecassiano a Natale, il via ai vaccini il 27 dicembre, le dimissioni del presidente di Confindustria dopo la frase choc. Pignataro trasferito, nuovo questore. Daniela Corsi nominata direttore dell'Av3. Nell'ultimo mese dell'anno anche le tragedie di Federico Foresi, Morgan Delle Monache e Simone Santinelli

I fatti salienti del 2020 raccontati mese per mese. L’anno che sarà ricordato come quello legato al Coronavirus, con i periodi di lockdown, le morti, i contagi, è stato caratterizzato anche da tanti altri fatti. E’ iniziato con una tragedia avvenuta il 9 gennaio con la morte del 16enne Mattia Perini, l’anno bisestile si è concluso con un omicidio avvenuto la vigilia di Natale a Montecassiano. Da Wuhan al vaccino, dalla cronaca alle notizie curiose, il 2020 è stato anche l’anno delle elezioni regionali e comunali a Macerata che hanno visto un cambio degli schieramenti al governo, passati dal centrosinistra al centrodestra. Questi giorni pubblicheremo 12 articoli, uno per ogni mese, per andare a ritroso e ripercorrere l’anno attraverso i link allegati.

***

Per la terza volta in nove anni il Natale maceratese viene scosso da un dramma. La sera della Vigilia una donna, Rosina Carsetti, 78 anni, è stata uccisa in casa sua, in una villetta a Montecassiano. I familiari riferiscono che si è trattato di una rapina finita male, versione su cui indagano gli inquirenti. Intanto sul registro degli indagati finiscono il marito Enrico Orazi, la figlia Arianna e il nipote Enea.

Dicembre sarà anche ricordato come il mese in cui si accende una luce in fondo al tunnel dell’emergenza sanitaria in atto da mesi. Il 27 dicembre infatti, come nel resto d’Europa è il Vaccine Day e le prime dosi disponibili vengono distribuite ai sanitari. Mentre le Marche saltano da zona gialla a zona rossa, secondo i parametri previsti dal governo, e il governo impone chiusure ai negozi nei fine settimana costringendo a rispettarle anche i parchi commerciali che fino a questo momento avevano continuato la loro attività, la frase choc del presidente Domenico Guzzini scuote Confindustria Macerata. «Dobbiamo venirne fuori, se qualcuno morirà pazienza» ha detto durante un evento online per poi scusarsi. Scuse che non sono però bastate ad evitare le sue dimissioni giunte nel giro di poco più di 24 ore. Il 21 dicembre la sede di Confindustria è stata presa di mira dai vandali e la sede di via Weiden è stata imbrattata con la vernice rossa. Il video del raid è stato pubblicato sui social dal Centro sociale Sisma.

Intanto le vie e le piazze continuano a vestirsi a festa. Albero tech a Macerata, mappamondo e slitta con renna luminosi a Civitanova, l’albero a led più alto delle Marche a Urbisaglia (che però crollerà a causa del vento il 29 dicembre), e si accende persino l’albero di Bolognola, il più in alto della regione. Nei week end che precedono il Natale i centri storici vengono presi d’assalto per gli acquisti, forse anche con la complicità del Super Cashback di Stato che promette un rimborso del 10% sulle spese effettuate con moneta digitale.

Il 1 dicembre si presenta il nuovo questore Vincenzo Trombadore che ha sostituito Antonio Pignataro. Il 14 dicembre Daniela Corsi viene nominata direttrice dell’Area vasta 3.

La provincia di Macerata ottiene il 30esimo posto, guadagnando due posizioni nella classifica sulla Qualità della vita de “Il Sole 24 ore” ma i dati annunciano che il Covid ha inciso pesantemente sul Pil e siamo tra gli ultimi in Italia per questo dato.

Due morti sulle strade. L’8 dicembre Morgan Delle Monache, 53enne di Civitanova, scivola con la bici in una scarpata e muore. Il 17 dicembre Federico Foresi, 31 anni di Macerata, muore in un incidente d’auto in zona Vergini. Incidente sul lavoro invece per Simone Santinelli, 44 anni di Corridonia, precipitato da un capannone in provincia di Ascoli.

Tra le storie da ricordare, c’è quella di Chiara Angelini, 23enne con grave disabilità che si è laureata all’università di Macerata.

Momento d’oro per Omar Khailoti, difensore classe 2001 di origini marocchine, cresciuto nel settore giovanile della Junior Macerata e poi passato alla Sangiustese, che l’ha venduto al Bologna nell’estate del 2018: il 5 dicembre ha esordito nella “Scala del calcio” a San Siro nel match perso 3-1 dai rossoblu di mister Mihajlovic contro l’Inter.

(a. p.)