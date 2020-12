TERZA EDIZIONE promossa dalla Pro Loco, l'accensione prevista per oggi pomeriggio alle 17,30. Si trova ad una altitudine di 1.409 metri

Con il Natale alle porte, a Pintura di Bolognola torna “L’albero più in alto delle Marche”. La Pro Loco del piccolo comune annuncia la terza edizione e la cerimonia di accensione, prevista per il pomeriggio di oggi alle 17,30. Sarà online sulla pagina Facebook dell’associazione in modo da evitare assembramenti. «Con la sua larghezza massima di 28 metri e la sua altitudine a 1.409 metri sul livello del mare, abbiamo acceso le 4.720 luci a led che illumineranno tutti i Sibillini per l’intero periodo di Natale – fa sapere la Pro Loco di Bolognola -. Dopo il successo degli anni scorsi, siamo tornati ad arrampicarci sulla parete della montagna di Pintura per illuminare l’ #alberopiuinaltodellemarche: 88 ore di lavoro, 300 metri di cavo elettrico, 1000 fascette da elettricista, 150 picchetti per definire il contorno, 70 metri di altezza, 22 sfere luminose al suo interno, 160 metri di tubo led luminoso per l’albero e 4 metri la lunghezza della stella cometa con 10 metri di tubo luminoso per la stella». “L’albero più in alto delle Marche” resterà acceso fino al 10 gennaio e lo si potrà ammirare anche da casa, grazie alle web cam di Bolognolaski.it.