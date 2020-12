DANIELA CORSI continuerà a supervisionare l'attività del Covid center di Civitanova. «Tra i primi problemi da affrontare c'è la carenza di personale»

di Laura Boccanera

«La priorità per ora resta la pandemia, dovremo continuare a concentrarci su quello e poi prenderemo in esame anche il resto». Daniela Corsi, fresca di nomina da direttore dell’Area vasta 3, si concede gli ultimi giorni di “tregua” prima di venire assorbita nel nuovo incarico che diventerà operativo dopo il disbrigo delle pratiche burocratiche. Ma non lascia l’incarico di supervisione del Covid hospital di Civitanova del quale era diventata responsabile dopo l’apertura un mese fa. «Ho delegato il ruolo di facente funzione da direttore del Covid hospital e della rianimazione alla dottoressa Anna Monaco che è stata il mio braccio destro, ma manterrò comunque una supervisione perché è un luogo a cui tengo particolarmente – dice Corsi a Cronache Maceratesi -. Della nomina sono molto contenta perché vuol dire che è stato dato un voto di fiducia e mi fa piacere.

Mi rendo però conto della grossa responsabilità che andrò a ricoprire. La priorità per ora è e resta la gestione della pandemia e poi un grosso punto interrogativo è quello che succederà a distanza di qualche settimana, se ci sarà una terza ondata oppure no. Dobbiamo concentrarci tutti su questo e poi prenderemo in esame anche il resto». Nel resto uno dei problemi atavici della sanità, la carenza di personale che è diventato particolarmente evidente in questo anno. «Il personale sarà uno dei primi problemi da affrontare – ha detto la Corsi – anche perché è stato sfruttato al massimo in questi mesi e si dovrà necessariamente mettere mano ad un ampliamento».

La dottoressa Daniela Corsi ha 58 anni. Dopo la laurea in Medicina a Bologna si è specializzata in anestesia e rianimazione ad Ancona e Parigi. Ha trascorso 4 anni negli ospedali di Tolmezzo e Udine, in Friuli e dal 2004 è tornata a Civitanova dove ha ricoperto l’incarico di direttrice dell’anestesia e della rianimazione dell’ospedale.