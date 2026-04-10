«Le scorte ci sono, il rischio è la corsa al rifornimento di chi teme aumenti di prezzi o esaurimento del carburante», sintetizzano così la questione in un distributore di Macerata. Qualcuno in effetti, armato di tanica, questo pomeriggio si è presentato per fare scorta.

È successo all’Is di Macerata, in via Martiri delle Foibe, a testimoniare come le incertezze per la guerra in Iran, nonostante la tregua di un paio di settimane, si riverberano anche in provincia.

In un altro distributore di Macerata, quello dell’Eni, di via Roma, danno non arrivano più i carburanti “premium”, per una precisa scelta dell’azienda che preferisce smaltire i prodotti di fascia normale. Per questo motivo sono comparsi cartelli con scritto esaurito. Per il resto al momento non vengono segnalati problemi legati a riduzione di scorte o aumento esponenziale dei prezzi rispetto ai giorni passati.

Anche a Civitanova non sono stati registrati problemi sulle scorte.

(Foto di Fabio Falcioni)