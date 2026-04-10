Carburanti, c’è chi fa scorta:
«Il rischio è la corsa al rifornimento»
Eni stoppa diesel e benzina “premium”
MACERATA - Al momento le cisterne non sono in riserva. La paura però è che possa nascere una corsa all'accumulo per il timore di rincari o esaurimento dei prodotti
«Le scorte ci sono, il rischio è la corsa al rifornimento di chi teme aumenti di prezzi o esaurimento del carburante», sintetizzano così la questione in un distributore di Macerata. Qualcuno in effetti, armato di tanica, questo pomeriggio si è presentato per fare scorta.
È successo all’Is di Macerata, in via Martiri delle Foibe, a testimoniare come le incertezze per la guerra in Iran, nonostante la tregua di un paio di settimane, si riverberano anche in provincia.
In un altro distributore di Macerata, quello dell’Eni, di via Roma, danno non arrivano più i carburanti “premium”, per una precisa scelta dell’azienda che preferisce smaltire i prodotti di fascia normale. Per questo motivo sono comparsi cartelli con scritto esaurito. Per il resto al momento non vengono segnalati problemi legati a riduzione di scorte o aumento esponenziale dei prezzi rispetto ai giorni passati.
Anche a Civitanova non sono stati registrati problemi sulle scorte.
(Foto di Fabio Falcioni)
però… non capisco se dare la colpa a chi specula a chi permette di speculare o a chi scatena guerre in nome della democrazia e della pace e che alla fine favoriscono solo e unicamente i propri interessi…un vero dilemma…
perché sig.Luciano lei con l elettrico pensa di risparmiare?
comunque il problema è chi scrive l articolo creando falsi allarmismi e chi si fa prendere dal panico senza senso.
magari la macchina è a gasolio e ha preso la benzina per macchina per tagliare l’erba o altro attrezzo. Come ho fatto tante volte anche io… ma ora prendete tutto per creare allarmismo!!!