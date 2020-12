L'ANNUNCIO del governatore su Facebook

Finisce la quarantena per Francesco Acquaroli, presidente della Regione. Lo ha comunicato attraverso un post su Facebook. «Buongiorno a tutti e buona festa dell’Immacolata. Voglio condividere con voi una notizia positiva che mi riguarda, ieri sera mi hanno comunicato che anche il secondo tampone è risultato negativo e quindi qui finisce la mia quarantena. Grazie per la vicinanza che mi avete fatto sentire in tutti questi giorni». Il presidente della Regione era in isolamento domiciliare dopo che la moglie era risultata positiva al Covid. Il presidente della Regione aveva comunque continuato a seguire dalla sua abitazione a Potenza Picena l’evolvere della situazione Covid in regione. Nei giorni scorsi, pur salutando con soddisfazione il passaggio delle Marche in zona gialla, aveva lanciato il suo monito per il massimo rispetto delle norme anticontagio.