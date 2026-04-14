Civitanova vola sui pattini,
in 300 al Campionato regionale Marche (Foto)

SPORT - Euro Scolà, presidente di Asd Roller: «Risultati importanti dei nostri atleti, hanno saputo esprimersi ad alto livello davanti al pubblico di casa»

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Bambini al Campionato regionale Marche

Sedici società regionali coinvolte, 365 atleti agonisti, 138 giovanissimi e 1200 spettatori. Questi i numeri del Campionato regionale Marche pista di pattinaggio corsa che si è svolto sabato e domenica al Pattinodromo comunale “Andrea Campitelli” di Civitanova.

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Nel corso delle due giornate sono stati assegnati 46 titoli regionali, al termine di gare spettacolari che hanno visto protagonisti atleti di rilievo anche in ambito nazionale e internazionale.

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Grande soddisfazione in casa Asd Roller Civitanova anche sul piano sportivo: la società ha conquistato il secondo posto assoluto nella classifica per società e il primo posto nella categoria Giovanissimi/Esordienti, confermando la qualità del lavoro svolto a livello giovanile.

 

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Tra i risultati di maggiore rilievo si segnala il titolo regionale di Veronica Nanna nella 12 giri a punti (Ragazzi 12) e la straordinaria prestazione di Cecilia Altobelli, campionessa regionale nella combinata Esordienti F grazie a due vittorie e un terzo posto nelle singole prove. Ottimi piazzamenti anche per Diego Pepa Salierno, secondo nella combinata Esordienti M, e per Giulia Tiburzi, protagonista nelle Giovanissime con vittoria nella gara in linea e secondo posto finale.

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A questi si aggiungono numerosi piazzamenti di rilievo nelle diverse categorie. «La riuscita della manifestazione rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione – ha detto il presidente di Asd Roller Civitanova, Euro Scolà –. Non solo per l’organizzazione di un evento così importante, ma anche per i risultati ottenuti dai nostri atleti, che hanno saputo esprimersi ad alto livello davanti al pubblico di casa».

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«Ci preme esprimere la nostra profonda gratitudine a tutti gli attori e collaboratori che hanno reso possibile l’evento riscuotendo stima e successo – proseguono dalla società -. Determinante, per il successo dell’evento, il contributo dei giudici federali Fisr, dei cronometristi Ficr e del personale sanitario, che hanno garantito professionalità, precisione e sicurezza durante tutte le gare. Un sentito ringraziamento va inoltre allo speaker Paolo Marcelloni, che ha accompagnato con competenza e coinvolgimento lo svolgimento della manifestazione. Fondamentale è stato infine il lavoro di tutta la struttura di Asd Roller Civitanova, dirigenti, tecnici, soci, cucina e volontari, insieme alle allenatrici Flavia, Simona e Marta, il cui impegno quotidiano rappresenta la base dei risultati sportivi ottenuti e della crescita del movimento».

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