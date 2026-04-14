Sedici società regionali coinvolte, 365 atleti agonisti, 138 giovanissimi e 1200 spettatori. Questi i numeri del Campionato regionale Marche pista di pattinaggio corsa che si è svolto sabato e domenica al Pattinodromo comunale “Andrea Campitelli” di Civitanova.

Nel corso delle due giornate sono stati assegnati 46 titoli regionali, al termine di gare spettacolari che hanno visto protagonisti atleti di rilievo anche in ambito nazionale e internazionale.

Grande soddisfazione in casa Asd Roller Civitanova anche sul piano sportivo: la società ha conquistato il secondo posto assoluto nella classifica per società e il primo posto nella categoria Giovanissimi/Esordienti, confermando la qualità del lavoro svolto a livello giovanile.

Tra i risultati di maggiore rilievo si segnala il titolo regionale di Veronica Nanna nella 12 giri a punti (Ragazzi 12) e la straordinaria prestazione di Cecilia Altobelli, campionessa regionale nella combinata Esordienti F grazie a due vittorie e un terzo posto nelle singole prove. Ottimi piazzamenti anche per Diego Pepa Salierno, secondo nella combinata Esordienti M, e per Giulia Tiburzi, protagonista nelle Giovanissime con vittoria nella gara in linea e secondo posto finale.

A questi si aggiungono numerosi piazzamenti di rilievo nelle diverse categorie. «La riuscita della manifestazione rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione – ha detto il presidente di Asd Roller Civitanova, Euro Scolà –. Non solo per l’organizzazione di un evento così importante, ma anche per i risultati ottenuti dai nostri atleti, che hanno saputo esprimersi ad alto livello davanti al pubblico di casa».

«Ci preme esprimere la nostra profonda gratitudine a tutti gli attori e collaboratori che hanno reso possibile l’evento riscuotendo stima e successo – proseguono dalla società -. Determinante, per il successo dell’evento, il contributo dei giudici federali Fisr, dei cronometristi Ficr e del personale sanitario, che hanno garantito professionalità, precisione e sicurezza durante tutte le gare. Un sentito ringraziamento va inoltre allo speaker Paolo Marcelloni, che ha accompagnato con competenza e coinvolgimento lo svolgimento della manifestazione. Fondamentale è stato infine il lavoro di tutta la struttura di Asd Roller Civitanova, dirigenti, tecnici, soci, cucina e volontari, insieme alle allenatrici Flavia, Simona e Marta, il cui impegno quotidiano rappresenta la base dei risultati sportivi ottenuti e della crescita del movimento».