Tra febbraio e maggio 2024 era stata denunciata e arrestata per una serie di reati commessi tra Civitanova e Porto San Giorgio. Ora i carabinieri della stazione di Fermo hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di una 40enne straniera, già nota alle forze dell’ordine.

Alla donna erano imputati i reati di rapina aggravata, tentato furto, danneggiamento e violazione del divieto di ritorno nel Comune. L’arrestata, che deve espiare una pena di due anni e sei mesi di reclusione, è stata condotta al carcere di Pesaro.