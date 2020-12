CIVITANOVA - Assieme a Daniela Corsi, nuova dirigente dell'area Vasta 3, ha salutato agli operatori, i medici e i pazienti

Visita a sorpresa di Guido Bertolaso al Covid Hospital di Civitanova. Ieri sera il consulente per la regione Umbria e autore della struttura di Civitanova è arrivato in città per un saluto agli operatori, ai medici e ai pazienti del reparto. Con lui anche la nuova dirigente dell’area Vasta 3 Daniela Corsi. Dal suo profilo Facebook Bertolaso ha voluto fare così gli auguri di Natale a tutti coloro che seguono la sua pagina social: «Dal Covid Hospital di Civitanova Marche: Buon Natale a chi soffre e combatte, Buon Natale a tutti i medici, gli infermieri e tutti coloro che lottano fianco a fianco, giorno e notte, per vincere la sfida della vita».