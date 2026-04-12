di Francesca Marsili

Lutto a San Ginesio: è morta Claudia Belloni, storica collaboratrice dell’Ufficio turistico del paese. Aveva 64 anni. Il suo cuore ha smesso di battere questa mattina all’ Hospice di San Severino, a causa di una terribile malattia che la affliggeva da tempo. Claudia è stata il volto e l’anima dell’Ufficio turistico del borgo, quello che tanto amava. Ha lavorato dietro le quinte e in prima linea con passione per rendere il suo Paese una meta d’eccellenza, accogliendo ogni visitatore con quel sorriso solare che la contraddistingueva.

Il suo impegno non era solo professionale, ma una vera missione di vita. Una dedizione talmente forte per il territorio e le bellezze ginesine che oggi prosegue attraverso la figlia Elisa, attuale presidente della Pro Loco. Due anni fa, a seguito della malattia, la donna era stata costretta a lasciare il suo lavoro. Il sindaco Giuliano Ciabocco ha voluto ricordare Claudia Belloni con parole cariche di commozione e stima profonda, sottolineando non solo il rapporto professionale, ma un legame d’amicizia iniziato oltre vent’anni fa, quando l’attuale primo cittadino era responsabile dell’Ufficio turistico Iat di San Ginesio.

«Lavorare con lei è stato un privilegio, era la spalla ideale – ricorda Ciabocco -. Sapeva perfettamente cosa fare per valorizzare al meglio il nostro territorio, e lo faceva benissimo. Una donna brillante, capace di intuire la strada giusta e di percorrerla con competenza assoluta. San Ginesio perde oggi una delle sue cittadine più attive e luminose».

Claudia Belloni lascia il marito Peppe Straffi, la figlia Elisa e la sorella Stefania. Il funerale sarà celebrato domani alle 15,30 nella chiesa Centro di Comunità di San Ginesio.