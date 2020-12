MACERATA - Imbrattata la sede di via Weiden con parole che richiamano alla frase pronunciata dall'ormai ex presidente Domenico Guzzini. Sopralluogo della polizia. L'associazione degli industriali: «Condanniamo questa azione e altre forme di odio recentemente manifestate»

Un raid vandalico, con un contorno preoccupante di scritte minacciose, si è consumato nella notte ai danni della sede maceratese di via Weiden di Confindustria. Imbrattati gli ingressi, i muri e le targhe dell’associazione di categoria.

«La pazienza è finita» è una delle scritte che campeggiava sulla vetrata, vernice rossa e bordi grigi. Parole che richiamano quelle pronunciate dall’ex presidente Domenico Guzzini, durante il forum Made for Italy. «Le persone sono stanche di questa situazione e vorrebbero venirne fuori, anche se qualcuno morirà pazienza», aveva detto Guzzini parlando dell’attuale situazione economica legata alla pandemia. Una frase che aveva scatenato un vespaio di polemiche e per la quale lo stesso Guzzini prima si era scusato e poi aveva presentato le dimissioni irrevocabili dalla territoriale di Confindustria. L’atto vandalico si inserisce dunque in questo clima. Sul posto la polizia per i rilievi di rito: la sede di Confindustria ed altri immobili in zona sono dotati di videosorveglianza e dunque gli investigatori sono al lavoro anche per cercare tracce visive del passaggio dei vandali. «Nel condannare questa azione e altre forme di odio recentemente manifestate verso Confindustria Macerata – commenta l’associazione degli industriali – desideriamo ribadire come le priorità dell’associazione siano oggi tese alla risoluzione delle più urgenti questioni relative al sostegno dell’economia ed alla difesa della salute di tutti i cittadini della nostra provincia. Sono questi i valori e gli obiettivi che devono vedere unite tutte le parti sociali affinché ognuno possa generare il proprio contributo per rafforzare la resilienza del nostro tessuto sociale in questa fase così delicata».

