di Laura Boccanera

A Civitanova sembra che un sindaco, vice commissario regionale di Forza Italia, possa passare ad un partito esterno alla coalizione di governo, senza che succeda nulla. È l’idea che si farebbe chi da osservatore esterno guardi ai fatti e alle reazioni avvenute nella settimana successiva alla Pasqua. Fabrizio Ciarapica è passato a Futuro Nazionale, il nuovo partito del generale Vannacci, i vertici provinciali e regionali lo hanno appreso da Cronache Maceratesi, ma nulla è successo dopo. Ciarapica è ancora sindaco e tutta la maggioranza procede tranquilla.

E però la scossa tellurica si è sentita forte e il direttivo cittadino è rimasto stordito e incredulo alla notizia e ci ha messo un po’ prima di avere una reazione. Si è riunito un direttivo provinciale, sul tavolo l’ipotesi di staccare la spina con dimissioni di massa. Ma i “civitanovesi” che siedono nelle partecipate e in giunta si sono guardati tra loro come a dire che il sacrificio era azzardato.

Ma l’imbarazzo politico non accenna a diminuire, tanto che a mettere qualche punto fermo ci pensa Gianluca Pasqui, coordinatore provinciale: «Il modo in cui Ciarapica è passato ad un altro partito non è tanto una problematica legata all’offesa, quanto piuttosto politica – dice Pasqui a Cronache Maceratesi -. Personalmente l’ho appreso leggendo da voi, solo il giorno dopo è arrivata una comunicazione ufficiale con le dimissioni da vice commissario regionale. Diventa difficile sostenere chi è passato con il partito di Vannacci che ha votato atti contrari al governo di cui Forza Italia fa parte».

Una difficoltà che però non ha ancora fatto staccare la spina all’amministrazione civitanovese con gli esponenti locali, da assessori a membri delle partecipate che non hanno intenzione di perdere la posizione acquisita e rimangono ancorati alle proprie poltrone. E verso costoro Pasqui ammonisce: «Non so chi è che sia ancorato – dice – ma se il mio partito dice che questo passo va fatto e io non lo faccio, è evidente che si è fuori dal partito e Forza Italia farà le sue valutazioni. Per quanto riguarda Ciarapica il cambio di casacca non è un’offesa, ci sta, quello che è difficile da sostenere è andare con qualcuno che ha idee e fa atti distanti dalla coalizione di governo. Io personalmente sono nel partito dal 1994 quindi la mia posizione verso l’elettorato è chiara. Ma c’è anche un altro problema a mio avviso – aggiunge Pasqui – Ciarapica è il primo dei non eletti in consiglio regionale, mettiamo per assurdo che io venga chiamato a fare l’assessore, il Ministro o addirittura, con i dovuti scongiuri, muoia; Ciarapica subentrerebbe al mio posto in quota Forza Italia».

Calcoli che Ciarapica ha sicuramente fatto e valutata l’improbabilità statistica di una delle ipotesi di cui sopra e l’impossibilità che Forza Italia indicasse lui tra i possibili candidati per le politiche, ha scelto di salire sul treno Vannacci, convoglio appena arrivato e che corre veloce, ma senza una classe dirigente.