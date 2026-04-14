In meno di 24 ore si potrà passare da corso Umberto I agli Champs Elysees e dalla torre di Cristo Re a quella di Eiffel a Parigi. Flixbus ha attivato un nuovo collegamento internazionale in autobus tra Civitanova e la Francia.

La tratta consente di raggiungere in giornata la città di Grenoble e da lì Parigi con un solo cambio. Le corse sono previste cinque giorni a settimana, dal mercoledì alla domenica, con partenza alle 8.25 dalla fermata al centro commerciale Cuore Adriatico.

I tempi di percorrenza sono di circa 20 ore e i prezzi oscillano in base al numero di posti disponibili e a quanto prima si prenota, si va dagli 80 ai 140 euro circa.

Parallelamente, viene rafforzato anche il servizio sulle tratte nazionali. Da Civitanova sono disponibili fino a due collegamenti giornalieri per Bologna, con tempi di percorrenza a partire da 3 ore e 15 minuti. Aumentano anche le corse verso Rimini e Milano. Restano attivi i collegamenti con Roma, Firenze e Napoli. In provincia di Macerata, il servizio collega anche il capoluogo Macerata, oltre a Porto Recanati, Tolentino e Muccia.