Da Cristo Re alla Tour Eiffel:
al via i pullman per la Francia
CIVITANOVA - Nuova linea bus internazionale dal Cuore Adriatico a Parigi cinque giorni alla settimana. In giornata si raggiunge Grenoble e in 20 ore si è sugli Champs Elysees
In meno di 24 ore si potrà passare da corso Umberto I agli Champs Elysees e dalla torre di Cristo Re a quella di Eiffel a Parigi. Flixbus ha attivato un nuovo collegamento internazionale in autobus tra Civitanova e la Francia.
La tratta consente di raggiungere in giornata la città di Grenoble e da lì Parigi con un solo cambio. Le corse sono previste cinque giorni a settimana, dal mercoledì alla domenica, con partenza alle 8.25 dalla fermata al centro commerciale Cuore Adriatico.
I tempi di percorrenza sono di circa 20 ore e i prezzi oscillano in base al numero di posti disponibili e a quanto prima si prenota, si va dagli 80 ai 140 euro circa.
Parallelamente, viene rafforzato anche il servizio sulle tratte nazionali. Da Civitanova sono disponibili fino a due collegamenti giornalieri per Bologna, con tempi di percorrenza a partire da 3 ore e 15 minuti. Aumentano anche le corse verso Rimini e Milano. Restano attivi i collegamenti con Roma, Firenze e Napoli. In provincia di Macerata, il servizio collega anche il capoluogo Macerata, oltre a Porto Recanati, Tolentino e Muccia.
Il treno, con cambi ad Ancona e Milano, è più comodo.
Io per andare in una destinazione in Europa debbo cambiare 3 bus cifra alta e 24 ore di viaggio ma per favore con l’aereo 2 ore e mezza e sono arrivato ma di cosa vogliamo parlare.
…caspita, da Dòllisèo all’Elisèo…che salto, tutt’altro che i nostrani…eh!!! Nietflix… gv