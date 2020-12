COVID - La decisione del ministro Speranza dopo le indicazioni del Cts. Il governatore accoglie la notizia con soddisfazione e invita alla massima prudenza

Decisione presa, l’annuncio formale è atteso a momenti dal Ministero della Salute dopo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico: le Marche tornano in giallo, nella fascia di rischio meno elevato. Il Cts (Comitato tecnico scientifico) si è riunito oggi ed ha preso in esame la gravità del contagio nelle diverse regioni d’Italia, ed eventualmente cambiare i colori delle zone valutando le indicazioni emerse dai 21 indicatori, tra cui numero di casi sintomatici, ricoveri e l’indice Rt. Da giorni il governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli evidenziava come gli indicatori erano tutti appunto di segno positivo per le Marche ed oggi appunto la conferma dal Cts che è appena stata formalizzata dal ministro della Salute Speranza. Scaduto dunque il periodo arancione, le Marche tornano in zona gialla con prescrizioni meno stringenti per gli spostamenti e le attività.

Anche il governatore lo ha annunciato poco fa sui social: «Finalmente è arrivata la conferma che tutti aspettavamo: da domenica torniamo in “zona gialla. Questa notizia ci fa piacere ma non deve essere considerata come una esenzione da ogni responsabilità. Il virus continua a circolare e ogni giorno registriamo un numero di soggetti positivi ancora cospicuo. Se non è necessario, dunque, dobbiamo cercare evitare luoghi di potenziale affollamento, dobbiamo tutti impegnarci al massimo per far sì che la nostra regione resti stabilmente in fascia gialla. Mi raccomando, il colore della nostra regione è nelle vostre mani. Vi prego di aiutarci».

(in aggiornamento)