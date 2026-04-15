Reato commesso 16 anni fa,
arrestato un 56enne:
deve scontare 2 mesi
URBISAGLIA - Il provvedimento del tribunale di sorveglianza di Torino eseguito dai carabinieri. Ora l'uomo è ai domiciliari. I fatti risalgono al 2010
Per un reato di ricettazione commesso 16 anni prima finisce ai domiciliari. Un 56enne, foggiano, residente a Torino e domiciliato a Urbisaglia, deve scontare due mesi.
I carabinieri della stazione di Urbisaglia hanno eseguito il provvedimento del tribunale di sorveglianza di Torino destinato ad un foggiano, residente a Torino e domiciliato a Urbisaglia.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, deve scontare una pena di due mesi. Il provvedimento scaturisce da una condanna definitiva per ricettazione, fatto commesso a Torino nel 2010.
I militari, rintracciato l’uomo a Urbisaglia, hanno notificato il provvedimento e messo ai domiciliari.
URBISAGLIA POCA GENTE E ASSAI CANAGLIA!