Reato commesso 16 anni fa,
arrestato un 56enne:
deve scontare 2 mesi

URBISAGLIA - Il provvedimento del tribunale di sorveglianza di Torino eseguito dai carabinieri. Ora l'uomo è ai domiciliari. I fatti risalgono al 2010

- caricamento letture

carabinieri-notte-archivio-archi

Per un reato di ricettazione commesso 16 anni prima finisce ai domiciliari. Un 56enne, foggiano, residente a Torino e domiciliato a Urbisaglia, deve scontare due mesi.

I carabinieri della stazione di Urbisaglia hanno eseguito il provvedimento del tribunale di sorveglianza di Torino destinato ad un foggiano, residente a Torino e domiciliato a Urbisaglia. 

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, deve scontare una pena di due mesi. Il provvedimento scaturisce da una condanna definitiva per ricettazione, fatto commesso a Torino nel 2010.

I militari, rintracciato l’uomo a Urbisaglia, hanno notificato il provvedimento e messo ai domiciliari.  


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page
Quotidiano Online Cronache Maceratesi - P.I. 01760000438 - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 575
Direttore Responsabile: Gianluca Ginella. Direttore editoriale: Matteo Zallocco
Responsabilità dei contenuti - Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons

Cambia impostazioni privacy

X