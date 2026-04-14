Diritto alla casa e rifiuti:
doppio incontro a Macerata.
Il Terzo Polo: «Sì all’inceneritore»

DIARIO ELETTORALE - In programma due diverse iniziative pubbliche promosse da Pd e Avs che vedranno anche la partecipazione del candidato sindaco del centrosinistra Gianluca Tittarelli. Intanto, sul tema dei rifiuti, interviene la lista che sostiene Mattia Orioli

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La campagna elettorale per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio entra nel vivo a Macerata. Sono in programma due diverse iniziative pubbliche promosse da altrettante forze politiche che vedranno anche la partecipazione del candidato sindaco del centrosinistra Gianluca Tittarelli. Intanto, sul tema dei rifiuti, interviene il Terzo Polo a favore dell’inceneritore.

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Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del Pd

Giovedì 16 aprile alle 21 alla sala riunioni di Piediripa in via Volturno 67, la Federazione provinciale del Partito Democratico, e i Giovani Democratici organizzano un incontro sul tema: “La casa è un diritto”. I dem vogliono porre l’attenzione sulla «necessità di proporre un nuovo Piano casa per rimettere al centro del dibattito pubblico e politico la questione del diritto all’abitare. Un momento di confronto – dice il segretario Angelo Sciapichetti – sulle politiche pubbliche da mettere in campo per garantire l’accesso alla casa come diritto universale e per lanciare un messaggio chiaro: serve un grande piano nazionale per l’edilizia pubblica e sociale, innovazione nelle politiche abitative e l’inserimento del diritto alla casa in Costituzione e la necessità di investire ulteriormente sull’edilizia residenziale pubblica e sociale con l’obiettivo di affrontare le diseguaglianze abitative». Dopo i saluti introduttivi della segretaria regionale Chantal Bomprezzi e della segretaria comunale Ninfa Contigiani, è in programma l’introduzione di Tommaso Domizi, segretario dei Giovani Democratici di Macerata e gli interventi di Mattia Santarelli responsabile nazionale per le politiche abitative dei Giovani Democratici, Daniele Staffolani già direttore Erap e di Pierfranceco Majorino, consigliere regionale della Lombardia e responsabile nazionale per le politiche abitative del Partito Democratico.

Si parlerà invece di rifiuti e inceneritore all’incontro pubblico organizzato da Alleanza Verdi Sinistra (Avs) a Sforzacosta per questa sera alle 21 nella sala di piazzale Buccolini, alla stazione ferroviaria. «A differenza della giunta regionale e del Terzo Polo, che puntano sulla realizzazione di un termovalorizzatore – scrive Avs -, noi ribadiamo la ferma opposizione a ogni forma di incenerimento, sostenendo un modello basato sull’economia circolare reale». I punti chiave dell’incontro riguarderanno, infatti, la contrarietà all’inceneritore: «le ragioni ambientali e sanitarie contro una scelta tecnologica obsoleta»; la critica al Piano Regionale: «i rischi legati all’allentamento dei vincoli su discariche e impianti»; l’economia circolare: «proposte concrete per il potenziamento del riciclo e la riduzione dei rifiuti alla fonte». A prendere la parola saranno Patrizia Sagretti e Giovanni Romagnoli, candidati Avs alle comunali di Macerata, il sindaco di Pollenza Mauro Romoli, Marco Ciarulli, presidente di Legambiente Marche e Luigi Romagnoli, presidente di Salviamo il Futuro. Sia a questo incontro che all’evento organizzato al Pd parteciperà, come detto, il candidato Gianluca Tittarelli.

mattia orioli candidato sindaco in redazione - macerata - FDM (4)

Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo

Il Terzo Polo, che sostiene la candidatura a sindaco di Mattia Orioli, a proposito di ambiente, ribadisce che «ritiene che le sfide energetiche e ambientali del territorio richiedano oggi scelte serie, pragmatiche ed orientate al futuro. Per questo proponiamo con convinzione che Macerata, in quanto capoluogo di provincia, venga individuata come sede per un termovalorizzatore di ultima generazione. Si tratta di una scelta strategica che unisce sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e sviluppo territoriale. L’impianto dovrà adottare le migliori tecnologie disponibili, garantendo elevati standard di sicurezza, efficienza e riduzione delle emissioni. Non è solo un’infrastruttura, ma un’opportunità concreta». Secondo il partito, «il termovalorizzatore trasforma i rifiuti in energia, riduce il ricorso alle discariche e contribuisce alla transizione ecologica. Allo stesso tempo, questa scelta può restituire a Macerata il ruolo che merita a livello regionale, nazionale ed europeo». Allora chiedono «un beneficio diretto per i cittadini, attraverso un significativo abbattimento del costo dell’energia per famiglie e imprese. Il Terzo Polo si impegna a promuovere un confronto trasparente con istituzioni e cittadini, basato su dati scientifici e orientato all’interesse pubblico. Macerata può diventare un modello di innovazione e sostenibilità».

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