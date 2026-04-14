Morto a 77 anni Giuseppe Carbone,
ex titolare dello chalet Solero
e presidente del Porto Potenza

POTENZA PICENA - Si è spento dopo una malattia. Il ricordo della sindaca Noemi Tartabini: «Sempre a disposizione della collettività, ha lasciato un segno importante». Il club: «E’ stato un punto di riferimento». Il funerale domani alle 15,30 nella chiesa del Corpus Christi

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Giuseppe Carbone

di Laura Boccanera

E’ morto Giuseppe Carbone: Potenza Picena piange il suo storico balneare, aveva 77 anni. Si è spento ieri sera, a seguito di una malattia che lo aveva colpito. Giuseppe Carbone, molto noto a Porto Potenza dove per anni ha gestito sul lungomare il vivace chalet Solero prima di cederne la gestione. Era un punto di riferimento per i colleghi balneari e per anni aveva ricoperto l’incarico di rappresentante e portavoce della categoria.

Una persona dalle tante passioni, non ultima quella per il calcio: il suo amore per la squadra locale lo aveva portato ad essere anche presidente del Porto Potenza Calcio: «È stata una figura storica del nostro ambiente sportivo ed ex presidente del club – lo ricordano dalla squadra – Giuseppe ha rappresentato per anni un punto di riferimento umano e dirigenziale, contribuendo con passione, dedizione e senso di appartenenza alla crescita del Porto Potenza e alla diffusione dei valori rossoneri nella nostra comunità. Tutta la società si stringe attorno alla famiglia Carbone in questo momento di grande dolore, custodendo con gratitudine il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro calcio. Ciao Giuseppe, grazie per tutto ciò che hai donato ai nostri colori».

Affettuoso anche il ricordo della sindaca Noemi Tartabini: «Giuseppe Carbone era una persona alla mano, disponibile, un tuttofare – ricorda la prima cittadina – sempre a disposizione della collettività. Ha gestito con passione lo stabilimento balneare di famiglia, senza mai sottrarsi al servizio nei confronti della comunità. Storico rappresentante e portavoce dei balneari di Porto Potenza Picena, presidente del Porto Potenza Calcio e della Pro Loco Porto Potentina, ha lasciato alla sua città un segno importante, che non dimenticheremo. Lo ricordo con affetto, immaginandolo nel viaggio verso l’eternità in sella alla sua bicicletta, con la pelle baciata dal sole come un vero lupo di mare». Il funerale si svolgerà domani alle 15,30 nella chiesa del Corpus Christi di Porto Potenza, lascia la moglie e due figlie.


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