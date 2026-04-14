di Laura Boccanera E’ morto Giuseppe Carbone: Potenza Picena piange il suo storico balneare, aveva 77 anni. Si è spento ieri sera, a seguito di una malattia che lo aveva colpito. Giuseppe Carbone, molto noto a Porto Potenza dove per anni ha gestito sul lungomare il vivace chalet Solero prima di cederne la gestione. Era un punto di riferimento per i colleghi balneari e per anni aveva ricoperto l’incarico di rappresentante e portavoce della categoria.

Una persona dalle tante passioni, non ultima quella per il calcio: il suo amore per la squadra locale lo aveva portato ad essere anche presidente del Porto Potenza Calcio: «È stata una figura storica del nostro ambiente sportivo ed ex presidente del club – lo ricordano dalla squadra – Giuseppe ha rappresentato per anni un punto di riferimento umano e dirigenziale, contribuendo con passione, dedizione e senso di appartenenza alla crescita del Porto Potenza e alla diffusione dei valori rossoneri nella nostra comunità. Tutta la società si stringe attorno alla famiglia Carbone in questo momento di grande dolore, custodendo con gratitudine il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro calcio. Ciao Giuseppe, grazie per tutto ciò che hai donato ai nostri colori».