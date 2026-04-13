di Gianluca Ginella e Alessandro Luzi (Foto di Alessandro Panichelli)

Choc al campo di calcio: allenatore di 59 anni di Morrovalle, Giuseppe Canuti, si accascia a terra dopo un malore improvviso e muore nonostante i tentativi di rianimarlo. La tragedia si è consumata questa sera intorno alle 19,30. E’ successo al campo sportivo di San Claudio, a Corridonia.

Oggi pomeriggio al campo sportivo che si trova l’Abbazia, era in corso una gara di recupero di campionato, slittata da ieri a oggi. In campo le squadre degli allievi del San Claudio e del Trodica. Alla fine del primo tempo l’allenatore degli Allievi del San Claudio, Canuti, ha richiamato la squadra per l’intervallo. È stato in questo momento che il 59enne si è sentito male. Lo hanno visto cadere a terra di faccia.

«Due persone che si trovavano al campo hanno cercato subito di rianimarlo col massaggio cardiaco e con il defibrillatore che abbiamo in dotazione – racconta un dirigente dell’Asd San Claudio, Roberto Giustozzi -. Poi è arrivato il 118». Gli operatori dell’emergenza hanno cercato di salvare la vita all’uomo con manovre di rianimazione che sono andate avanti per 45 minuti. Nonostante i tentativi di salvargli la vita, l’uomo non si è ripreso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Macerata per svolgere gli accertamenti sull’accaduto. Avvisato il magistrato di turno, Enrico Riccioni. Il corpo è stato portato in obitorio.

«Era da tantissimo tempo che stava con noi – ricorda Giustozzi -. In questo momento faccio fatica a parlare. Giuseppe ci ha aiutato a far crescere il settore giovanile, per noi era uno di famiglia. Una persona squisita e molto disponibile. Ci stringiamo alla famiglia».

Canuti, dopo molti anni trascorsi all’Asd San Claudio, negli ultimi due anni era stato allenatore al Ponte San Giusto. Quest’anno era tornato a San Claudio per allenare gli Allievi. Canuti lascia la moglie e due figli. Il club: «Pregate per la famiglia. Siate vicini a tutta la comunità e alla società sportiva in questa immane tragedia».

(Ultimo aggiornamento alle 22,20)