Accusa un malore in casa, muore a 66 anni il parrucchiere Rolando Tardella. La tragedia a Macerata intorno alle 12,30 di oggi. Tardella, nato in Belgio e poi trasferitosi con i genitori a Ripe San Ginesio e poi a Macerata, per oltre trent’anni ha avuto un negozio di parrucchiere nel quartiere di Collevario dove lo conoscevano tutti.

Questa mattina si è sentito male mentre si trovava in casa, a Collevario, e ha chiamato la nipote, Tania Tirabassi. Lei ha immediatamente contattato il 118. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che hanno cercato di salvare la vita al 66enne. Tardella ha avuto una crisi respiratoria, poi un arresto cardiaco. Nonostante in tentativi di rianimarlo, purtroppo non si è ripreso.

Lascia le sorelle Lydia e Linda, e i nipoti Tania Tirabassi, William Ricotta, Ami Santinelli e Cristina Santinelli. Una persona conosciutissima che per una vita ha avuto il suo negozio a Collevario. La nipote Tania aveva lavorato con lui: «Era l’amico di tutti, un amicone. Gli volevano tutti bene. Lo conoscevano tutti, ma non solo a Macerata, anche fuori, a Morrovalle, a Sarnano, a Cattolica perché ha lavorato pure lì e anche in televisioni ha lavorato».

Il funerale si terrà martedì alle 16 a Ripe San Ginesio, il comune dove bambino è arrivato con la famiglia dal Belgio.

(Redazione Cm)