I fatti salienti del 2020 raccontati mese per mese. L’anno che sarà ricordato come quello legato al Coronavirus, con i periodi di lockdown, le morti, i contagi, è stato caratterizzato anche da tanti altri fatti. E’ iniziato con una tragedia avvenuta il 9 gennaio con la morte del 16enne Mattia Perini, l’anno bisestile si è concluso con un omicidio avvenuto la vigilia di Natale a Montecassiano. Da Wuhan al vaccino, dalla cronaca alle notizie curiose, il 2020 è stato anche l’anno delle elezioni regionali e comunali a Macerata che hanno visto un cambio degli schieramenti al governo, passati dal centrosinistra al centrodestra. Questi giorni pubblicheremo 12 articoli, uno per ogni mese, per andare a ritroso e ripercorrere l’anno attraverso i link allegati.

A Macerata esplode il caso dell’omelia di don Andrea Leonesi che durante la predica nella chiesa dell’Immacolata paragona l’aborto alla pedofilia, plaudendo alle politiche polacche.

Parole condannate quasi da tutti e che divideranno l’opinione pubblica nazionale. Sulle posizioni antiabortiste lo difende il vescovo Nazzareno Marconi, lo attaccano invece i movimenti per i diritti, a partire da Non una di meno Macerata. Nella notte compare anche uno striscione in piazza Strambi “Nessuna omelia sul corpo delle donne”. Perché se è vero che a far gridare allo scandalo è il paragone con la pedofilia, il dibattito si concentra soprattutto su un diritto mai del tutto al sicuro: quello di abortire in sicurezza. Don Leonesi alla fine si scusa, nel frattempo in piazza Mazzini sfilano in 300 contro l’omelia dello scandalo.

Non bastasse l’omelia, arriva anche la lettera inviata agli studenti del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Marco Ugo Filisetti in occasione del 4 novembre. Un’esaltazione della morte in guerra e una sorta di “chiamata alle armi” dai toni (secondo alcuni) vagamente nostalgici del ventennio che fa arrivare il caso ancora una volta all’attenzione dell’opinione pubblica nazionale (e del ministero dell’Istruzione).

Le Marche intanto finiscono dalla zona gialla con cui si era aperto il mese in zona arancione. Il governatore Francesco Acquaroli accuserà il ministero di aver considerato un Rt vecchio per le valutazioni, ma ormai la decisione è presa. Scoppia la polemica, da parte della sindaca di Potenza Picena Noemi Tartabini (questo risulterà essere l’articolo più commentato del mese) prima e dell’assessora regionale Giorgia Latini poi, per l’indicazione ministeriale che obbliga gli studenti sopra i sei anni a indossare le mascherine al banco durante la lezione. I contagi però non diminuiscono e salgono anche i ricoveri. La situazione negli ospedali fa scattare la Fase 3 del piano pandemico: la riconversione parziale degli ospedali per accogliere pazienti Covid è dietro l’angolo, nonostante il Covid center di Civitanova sia operativo. In difficoltà soprattutto i pronto soccorso di Macerata e Civitanova: i sindacati denunciano una situazione al limite, pazienti costretti ad aspettare sulle barelle per giorni, nella città costierà mancano addirittura le prese per l’ossigeno. Si contagiano anche Nelia Calvigioni, ex sindaca di Corridonia, e la moglie del governatore Acquaroli, che per questo resta in isolamento fino al tampone negativo. Mentre muore Mario Attili, ex consigliere ed assessore di Tolentino e imprenditore della movida che aveva contratto il Covid.

In tutto questo c’è un piccolo Comune che va controcorrente: a San Ginesio le politiche di prevenzione messe in campo portano a un meno 76% di contagi in due settimane. Un esempio virtuoso con una ricetta nemmeno troppo complessa. «Fondamentale è la comunicazione dei dati», spiegherà il sindaco Giuliano Ciabocco.

Tra le immagini simbolo di novembre la riapertura alle auto di piazza della Libertà a Macerata. La ztl viene di fatto sospesa per andare incontro ai commercianti del centro presi nella morsa della doppia crisi economica e da pandemia. In piazza vengono realizzati 23 parcheggi e arrivano anche panchine e fioriere nella zona rimasta pedonale. Una rivoluzione copernicana per il centro cittadino, che era pedonalizzato dal 2015. Non tutti sono felici di tornare a fare lo slalom tra le auto di passaggio e soprattutto i più sensibili ai temi ambientali protestano contro la riapertura.

