COVID - E' quanto ha comunicato il governatore dal suo profilo Facebook, dopo la positività della moglie: «Tutti coloro che sono venuti in contatto con me nella scorsa settimana possono ritenersi tranquilli»

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, è negativo al tampone Covid-19. Lo annuncia lui stesso con un post su Facebook.

Ma resta in isolamento. Dopo aver dato in prima persona la notizia della positività al tampone della moglie, si è messo in quarantena ed ha effettuato l’esame per sapere se fosse contagiato. Al momento non è così. Per 10 giorni, e questo il termine imposto per i contatti stretti entro il quale il virus potrebbe manifestarsi, dovrà comunque rimanere in casa lontano da tutto. «Buongiorno e buona domenica a tutti. Il risultato del tampone è negativo. Questo – scrive Acquaroli – non significa nulla per me, poiché devo aspettare il tempo necessario sperando di non diventare positivo e resterò in isolamento. Tutti coloro che sono venuti in contatto con me nella scorsa settimana possono ritenersi tranquilli».