di Giulia Sancricca

«Multata per il ticket di sosta scaduto (da 11 minuti) in via Trento. Ma il verbale è arrivato a casa e dovrò pagare quasi 50 euro di contravvenzione, è assurdo».

Il racconto è della maceratese Simonetta Francia che si è vista recapitare a casa una raccomandata con la multa per la violazione al codice della strada con scritto che «non è stato possibile procedere alla contestazione immediata – si legge nel verbale – poiché il trasgressore o proprietario del veicolo era assente al momento della violazione».

«È questo il paradosso – dice Francia – se fossi stata presente avrei spostato l’auto o aggiornato il ticket e non ci sarebbe stato bisogno della multa. Innanzitutto – precisa – parliamo davvero di una differenza minima di orario che avrei risolto con 50 centesimi in più di ticket, poi non capisco come non sia stato possibile lasciare l’avviso sull’auto così che io avrei potuto subito pagare la multa con meno di dieci euro».

In questo modo, infatti, la sanzione, se pagata entro cinque giorni dalla data di notifica, è di 29,40 euro in aggiunta a 18,97 euro di spese postali. Oltre il sesto giorno sarebbe di 42 euro oltre le spese postali.

«Pagherò la multa – dice la maceratese -, ma questo è l’esempio di come questa città abbia toccato il fondo: significa davvero voler far cassa sulle spalle dei poveri cittadini, come se non bastassero le tasse che paghiamo per avere solo disagi e disservizi». La residente apre allora il capitolo cantieri e rifiuti: «Abito in via Roma – dice – e siamo ostaggio dei cantieri, per non parlare della sporcizia dei cassonetti dei rifiuti: servono i guanti per aprirli, altrimenti si rischia di prendere chissà quale malattia. È una vergogna. E si fa cassa con i ticket dei parcheggi scaduti da dieci minuti e contestati per raccomandata».