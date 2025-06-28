«Questa è l’Alleanza del cambiamento, l’alleanza di chi vuole cambiare le Marche. Abbiamo messo insieme 19 sigle, per un progetto serio e concreto da mettere in campo per la nostra regione. I marchigiani chiedono un cambio di Marche ed è quello che vogliamo dare con questa alleanza». Così Matteo Ricci questa mattina alla Galleria dorica ad Ancona, a margine della firma del centrosinistra unito sul programma dell’alleanza che vede, tra i suoi protagonisti, anche il Movimento 5 stelle regionale guidato da Giorgio Fede, come anticipato da Cronache Maceratesi (leggi l’articolo). Rispetto alle previsioni, si è aggiunta una sigla in più (quella di Italia in comune).

«C’è bisogno di un cambio di Marche a difesa della sanità pubblica – sottolinea il candidato governatore -, per le aree interne, per il salario minimo regionale, per l’impresa, la sostenibilità e il sociale. Abbiamo ascoltato i cittadini, ci siamo confrontati con loro e realizzato programma sulla base delle esigenze reali di chi vive i territori».

Ecco le 19 sigle dell’Alleanza del cambiamento: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Europa verde, Sinistra italiana, Italia viva, Più Europa, Partito socialista italiano, Possibile, Marche civiche, Rifondazione comunista, Dipende da noi, Volt, Riformisti Marche, Nuove Marche, Demos, Movimento socialista liberale, Partito repubblicano italiano, Movimento dei popolari, Italia in Comune.