RIEPILOGO DI 12 MESI - Corso Umberto I è stato al centro delle tre news più seguite: due sull’omicidio di Alika Ogorchukwu e una sulla rissa di poche ore dopo. Sempre nella città costiera pochi giorni dopo si è consumato un secondo delitto. Il comune è stato sotto i riflettori anche per le elezioni, per la vicenda dei vaccini bluff, e per lo sport grazie alla Lube. A Macerata c'è stata l'elezione del nuovo rettore e in tribunale la condanna all'ergastolo di Enea Simonetti per aver ucciso la nonna. Anche San Severino al centro della cronaca nera con il delitto di Maria Bianchi. Un anno caratterizzato anche dalla guerra in Ucraina, dal caro prezzi e dall'alluvione

di Matteo Zallocco

Il primo e il secondo articolo più letto in questo 2022 su Cronache Maceratesi riguardano un singolo fatto: l’omicidio di Alika Ogorchukwu avvenuto lo scorso 29 luglio, in pieno centro a Civitanova.

L’ambulante nigeriano è stato inseguito e colpito a mani nude sul corso, pestato e schiacciato a terra per tre quattro minuti fino alla morte dal suo aggressore, un operaio di 32 anni, Filippo Ferlazzo. E la terza notizia più letta nell’anno che si sta per concludere è avvenuta nello stesso luogo, Corso Umberto I, a poche ore di distanza dall’omicidio di Alika: una rissa con uomo schiacciato e tenuto a terra. In entrambi i casi le scene sono state riprese da passanti col cellulare.

Civitanova è stata la protagonista assoluta in questo 2022 vedendo gli altri articoli più letti: l’inchiesta dei vaccini bluff, con base logistica nella città costiera, il secondo omicidio avvenuto l’8 agosto sul lungomare sud, dove il tunisino Rached Amri fu accoltellato e ucciso dal cugino, Saidi Haithem.

Poi la chiusura del ristorante Orso (storica sala banchetti e ricevimenti a Civitanova) e i tragici incidenti stradali dove persero la vita il 25enne Alessandro Vico e 31enne Youness Fissah. E ancora: la morte dell’attore Claudio Gaetani, presidente dell’Anpi Civitanova, colto da un malore a Londra. Le tragiche overdose, come quella dell’ex dipendente comunale Alessio Galatalo.

Tra i primi tre articoli più commentati del 2022 altre due civitanovesi: le morti della piccola Desirèe, di soli 16 mesi, e di Cristiana Giordani, 50 anni. Ida Impecora da record: la nonnina di Valfornace lo scorso gennaio ha spento 107 candeline e raccolto 435 commenti di auguri su Cronache Maceratesi.

A Civitanova è stato anche l’anno delle amministrative con una campagna elettorale molto accesa e la rielezione del sindaco Fabrizio Ciarapica. L’appello ad inizio anno della sua portavoce, Claudia Baiocco («Io, malata oncologica ai furbetti del Covid dico: provate a guardare la morte in faccia») dopo l’inchiesta dei vaccini bluff figura tra gli articoli più letti del 2022. Ancora a Civitanova l’inchiesta della Guardia di Finanza sullo chalet Calamaretto che si è chiusa con cinque persone indagate tra cui due amministratori (per appropriazione indebita), un assessore (per rivelazione di segreti d’ufficio) e tre funzionari della Capitaneria per falsità ideologica e abuso d’ufficio. Infine le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il presidente del Consiglio comunale, Fausto Troiani. Nei giorni scorsi la procura ha chiuso le indagini dopo la denuncia di una donna di 34 anni con cui aveva una relazione. I reati contestati sono le lesioni personali e la violenza privata: Troiani avrebbe colpito la donna con uno schiaffo, perforandole un timpano. Poi non le avrebbe permesso di uscire di casa per chiamare i soccorsi. Chiusura delle indagini che è arrivata a pochi giorni dalla condanna di Troiani a 600 euro di multa per diffamazione a Laura Boldrini.

Civitanova protagonista anche nello sport con la Lube che ha vinto il suo settimo Scudetto (il terzo consecutivo, il quarto negli ultimi cinque campionati). All’Eurosuole Forum 3-0 contro la Sir Perugia in gara 4. (Leggi il riepilogo sullo sport).

Un fatto è certo, Civitanova negli ultimi anni è cresciuta esponenzialmente, nel bene e nel male. Non solo ha superato Macerata per numero di abitanti, ma è diventata il centro di una vasta area che va dal Fermano all’Anconetano. La Quadrilatero che porta tanti umbri, la movida che attrae gente da tutte le Marche e anche da fuori regione, hanno contribuito a far diventare Civitanova una delle città più frequentate delle Marche.

Su Macerata gli articoli più letti sono stati quelli sulle morti per overdose della 41enne Marisa Cremonte, e del 44enne addetto alle giostre Roberto Achilli, il cui corpo senza vita è stato trovato nel bagno del centro commerciale di Piediripa. Poi Gianluca Del Papa, l’insegnante trovato morto al Sasso d’Italia, il bus andato a fuoco in via Roma, le botte dopo un funerale a Santa Croce e il blocco di 10 cantieri deciso lo scorso marzo dall’imprenditore edile Enrico Crucianelli per il caro prezzi. E’ stato anche l’anno dell’elezione del primo rettore straniero d’Italia, con l’irlandese John McCourt alla guida di Unimc.

Il processo più seguito è stato quello sul delitto di Rosina Carsetti, avvenuto alla vigilia di Natale del 2020 a Montecassiano. Secondo i giudici della Corte d’assise di Macerata la donna, 78 anni, è stata uccisa dal nipote, Enea Simonetti. I giudici lo hanno condannato all’ergastolo e hanno assolto con formula piena gli altri due imputati: la figlia e il marito di Rosina, Arianna ed Enrico Orazi. Entrambi sono stati condannati a due anni per simulazione di reato (per aver finto che in casa ci fosse stata una rapina e che ad uccidere la 78enne, il 24 dicembre del 2020, fosse stato un malvivente).

In provincia quest’anno c’è stato anche un altro omicidio: lo scorso 27 novembre a San Severino quando Michele Quadraroli, 56 anni, barista, ha ucciso con le forbici la madre, Maria Bianchi, 84 anni.

Per quanto riguarda la politica l’articolo che ha avuto più reazioni (quasi 200 commenti) è stato quello su Giorgia Meloni ad Ancona dove il 23 agosto ha aperto la campagna elettorale, affiancata dal governatore Francesco Acquaroli.

Poi le storie belle. La più letta arriva da Sant’Angelo in Pontano: dimentica di chiudere la porta del bar, tre giovani entrano e prendono da bere: «Mi hanno lasciato i soldi e un biglietto». Un’altra da Corridonia: «La mia casa a emissioni zero non teme il caro bollette: spendiamo circa 500 euro all’anno». E ancora la visita a sorpresa di Renato Zero a San Severino ed Esanatoglia (paese che ha frequentato da bambino, così come Serrapetrona). Il 2022 è stato caratterizzato anche da tante storie di solidarietà per il popolo ucraino dopo la guerra.

A Recanati ha fatto clamore la vicenda di due persone che hanno cambiato sesso (Maura Nardi, 41 anni, e Emanuele Loati, 25 anni): lui diventa uomo, lei donna e coronano la loro storia d’amore. A Tolentino il secondo articolo più letto dell’ultimo mese: “Mangiano e scappano senza pagare, il ristoratore diffonde il video”. Il più letto a dicembre è sulla tragica vicenda della donna di Morrovalle che si è uccisa in un congelatore. Un mese che era iniziato con l’incendio alla Rimel di Pollenza e le forti preoccupazioni dei residenti per le ripercussioni ambientali. Nella stessa zona un altro rogo era divampato al Cosmari nella notte tra il 15 e il 16 aprile.

A sei anni dal terremoto, anche il 2022 è stato caratterizzato da 12 mesi di impegno per far partire la ricostruzione. Una corsa a ostacoli per via dell’aumento dei prezzi delle materie prime, ennesimo problema che si è frapposto sulla strada della speranza delle migliaia di persone che in provincia attendono di riavere una casa. Fine anno poi con il nodo commissario, con i terremotati che chiedono la conferma di Giovanni Legnini.

L’anno è stato inoltre caratterizzato dall’alluvione nelle Marche, 15 e il 16 settembre, che ha colpito duramente la zona di Senigallia (leggi il riepilogo di Cronache Ancona). Morti, danni ingenti, sfollati per una catastrofe che non potrà essere dimenticata. Anche il Maceratese è stato colpito dal violento maltempo di settembre, in particolare i comuni di Matelica e Camerino.

***

Di seguito gli articoli più letti del 2022 su Cronache Maceratesi