ANCONA - La figlia, residente in un'altra regione, non ricevendo risposta dalla mamma ha fatto intervenire i soccorsi chiamando il 112. Il corpo della 78enne era in avanzato stato di decomposizione

Ha chiamato la madre 78enne dopo aver saputo della scossa di terremoto che aveva colpito anche Ancona. A seguito dei numerosi tentativi, non ricevendo alcuna risposta, la figlia ha fatto intervenire il 112 spiegando di essere residente in un’altra regione d’Italia e che la donna viveva da sola.

Tragedia in un’abitazione in via della Ricostruzione, intorno alle 11, quando sono accorse a sirene spiegate le ambulanze del 118. I soccorritori, raggiunto l’edificio, hanno suonato più volte senza che però nessuno gli aprisse la porta. Per questo motivo, credendola in difficoltà a seguito delle due violente scosse che hanno colpito la costa Adriatica, hanno fatto intervenire anche i vigili del fuoco, impegnati in quel momento nell’effettuare diversi sopralluoghi e verifiche.

I pompieri, una volta riusciti ad entrare, hanno subito capito che qualcosa non andava per il forte odore che vi era all’interno dell’appartamento, trovando poi il corpo della donna, una 78enne, morta e in avanzato stato di decomposizione.

Immediata dunque anche la richiesta d’intervento delle Volanti, arrivate sul luogo insieme ai colleghi della polizia Scientifica e al medico legale di turno.

Dai primi esami effettuati sul posto, è emerso che l’anziana donna doveva essere morta da circa due mesi.

