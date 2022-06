Frenata per l’autovelox,

furgone si schianta davanti all’autogrill:

il conducente incastrato si cala dal finestrino

TOLENTINO - Un 27enne era a bordo del mezzo con una coetanea quando un veicolo che li precedeva ha inchiodato in prossimità di un controllo della velocità in superstrada. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza

28 Giugno 2022 - Ore 17:23

di Francesca Marsili

Una brusca frenata perché l’auto davanti ha inchiodato in prossimità dell’autovelox, poi perde il controllo del furgone che finisce contro una barriera divisoria e il palo dell’autogrill. È successo intorno alle 16,30 a Tolentino sulla corsia in direzione mare. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza per i soccorsi, il conducente del mezzo è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona.

Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti. Da una prima ricostruzione il conducente del furgone, un 27enne, che si trovava a bordo del mezzo con una coetanea (entrambi sono di Pescara), ha visto una vettura che lo precedeva frenare all’improvviso, probabilmente perché chi era alla guida si è accorto della presenza dell’autovelox della polizia municipale sulla piazzola dell’autogrill, e a sua volta ha inchiodato.

Il 27enne ha però perso il controllo del furgone che è finito contro la segnaletica, una barriera spartitraffico e il palo dell’autogrill.

I ragazzi a bordo sono rimasti incastrati, il conducente ha cercato di uscire dall’abitacolo ma non ce l’ha fatta ed è rimasto a penzoloni. I primi soccorsi sono stati prestati dalla polizia locale. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco per fare uscire lui e la ragazza dalle lamiere. Sul posto il 118 che ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza intervenuta sul posto.

Il 27enne è stato trasportato all’ospedale di Torrette. Le condizioni della ragazza non sarebbero gravi. Il traffico lungo la superstrada non è bloccato e le vetture vengono fatte passare nell’autogrill. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.



(Ultimo aggiornamento alle 18,25)

