CHOC A FILOTTRANO - Il 43enne imprenditore della rinomata azienda di abbigliamento, conosciuta a livello internazionale, è stato trovato da un familiare privo di sensi. Poche ore dopo è morto all'ospedale di Jesi. Martedì il funerale

Imprenditoria marchigiana in lutto per la morte improvvisa di Leo Moretti. Il 43enne, figlio di Loredana Lardini, sposato e padre di tre figli, è deceduto per un malore improvviso nelle prime ore di oggi all’ospedale di Jesi dove era stato trasportato d’urgenza. Intorno alle 23 di ieri, un familiare lo ha trovato privo di sensi, seduto sul divano della sua abitazione di Filottrano, e ha fatto scattare i soccorsi. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo messi in atto dai medici del ‘Carlo Urbani’ dove l’imprenditore si è spento poche ore dopo. Un dramma che ha lasciato senza parole tutti i dipendenti dell’azienda Lardini, leader nella produzione di capospalla di alta qualità e con negozi monomarca anche all’estero, e tutta la comunità filottranese.

I fratelli Lardini hanno ampliato l’impresa familiare nata nel 1978, producendo proprie linee maschili e femminili, e ampliando negli anni l’offerta dall’abbigliamento classico allo sportswear fino agli accessori. Andrea è il manager (ma anche consigliere comunale di maggioranza), col fratello Luigi si occupa di ‘stile’, e le sorelle Lorena e Anna Rita impegnate nella contabilità, forma una squadra inossidabile. Anche Leo Moretti era impegnato nell’azienda ed era apprezzato per la sua professionalità e gentilezza. Era anche un grande appassionato di gare fuoristrada. Tra i tanti messaggi di cordoglio giunti ai suoi cari, alla moglie Laura, ai figli Nicola, Davide e Giulia, alla sorella Clio e ai genitori, anche quello del RedTeam Hm4x4, il team agonistico di Filottrano dove era iscritto. «Purtroppo il nostro caro amico Leo Moretti ieri sera ci ha lasciati alla giovane età di 43 anni. – hanno scritto sui social direttivo e iscritti del del RedTeam Hm4x4 – Oltre ad un sacco di amici e appassionati di off road 4×4, lascia la sua famiglia, la moglie e tre figli. Siamo senza parole». La camera ardente sarà aperta domani, lunedì 7 novembre, nella casa funeraria Bottegoni di via Barbera 2b a Filottrano. Il funerale si svolgerà martedì 8 novembre alle ore 10 nella chiesa S. Francesco di Filottrano.

(redazione Ca)