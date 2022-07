Omicidio sul corso,

la vittima è il 39enne Alika Ogorchukwu

«Inspiegabile quello che è accaduto»

CHOC A CIVITANOVA Ambulante, sposato e con un figlio piccolo, abitava a San Severino. Sul luogo del delitto il suo avvocato, Francesco Mantella: «Persona tranquilla. non aveva precedenti criminosi»

Omicidio sul corso di Civitanova, la vittima è un uomo nigeriano di 39 anni, Alika Ogorchukwu, che vive a San Severino ma che spesso stava a Civitanova per fare l’ambulante. Sposato, un figlio piccolo. Anche oggi era a Civitanova per vendere la merce. L’uomo è stato ucciso da un uomo di origini campane che lo ha colpito a bastonate.

«Conoscevo la vittima – dice l’avvocato Francesco Mantella -, ho seguito alcune sue vicende da ultimo un brutto incidente stradale in cui era stato coinvolto e per cui ora usava la stampella. Veniva spesso a Civitanova perché c’era la migliore condizione di mercato. Persona tranquilla, mansueta. Non credo possa aver provocato reazioni fini a questo punto. Non aveva precedenti criminosi. Non so che pensare. Sono sicuro che le indagini arriveranno a valutare la condotta dell’aggressore che credo sia censurabile a prescindere, specie in una città come Civitanova che si è mostrata sempre molto aperta tollerante. Questa notizia lascia sgomenta tutta una città».

«Era nostro amico, era venuto oggi a fare un giro, sempre veniva. Era bravo, è tanti anni che sta qua, era un modello. Veniva sempre nel mio negozio a comprare» dice Sonia Ebhodaghe.

