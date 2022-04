Muore a 50 anni per un male,

Civitanova piange Cristiana Giordani

ADDIO - Lascia il marito Alberto Corradini, la madre e due sorelle. Il funerale domani alle 10 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. L'amica: «Una grande dignità, tanta femminilità e una fede incrollabile»

8 Aprile 2022 - Ore 10:34 - caricamento letture

Ha combattuto fino all’ultimo come una leonessa, stamattina il suo cuore ha cessato di battere. Civitanova piange Cristiana Giordani, 50 anni, che da tempo lottava contro un male. Lascia il marito Alberto Corradini, parrucchiere, la mamma Carla e le sorelle Emanuela e Gioia, che l’hanno circondata con il loro amore fino all’ultimo istante. Il funerale domani alle 10 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. Il ritratto dell’amica Patrizia: «Una grande dignità, tanta femminilità e una fede incrollabile – ricorda – In tutti questi anni, nonostante la malattia, ha sempre pensato agli altri, non ha mai mancato di portarsi nel cuore il dolore degli altri».

