morto un 46enne

MONTECOSARO - Incidente intorno alle 15 in località Crocette. Una Bmw stava uscendo da un passo privato, il centauro si è trovato la vettura davanti e ha cercato di frenare

Scontro tra auto e moto a Montecosaro, morto un 46enne. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 di questo pomeriggio. Il conducente del mezzo a due ruote è stato soccorso dagli operatori del 118 (sul posto automedica e ambulanza) che hanno cercato di salvargli la vita, ma non si è ripreso. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, una Bmw stava uscendo da un passo privato, in località Crocette, per andare in direzione di Morrovalle (la strada su cui è avvenuto l’incidente collega Montecosaro Alto con Morrovalle).

In quel momento è passato il motociclista che andava in direzione di Morrovalle. Il conducente quando ha visto l’auto ha frenato (sull’asfalto sono visibili i segni lasciati dagli pneumatici) ma non è riuscito ad evitare l’impatto con la vettura. Il mezzo dopo lo scontro è finito nella scarpata che si trova a lato della strada. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi. Gli operatori dell’emergenza hanno cercato di rianimare il motociclista che però non si è ripreso. La polizia stradale di Macerata si sta occupando dei rilievi dell’incidente.

