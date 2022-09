Pioggia e grandine su Civitanova:

caduti diversi alberi (Foto)

Sottopasso-piscina a Porto Recanati

MALTEMPO - Pianta si abbatte sulla recinzione di una villa, un'altra è finita su una strada a Potenza Picena. Disagi soprattuto sulla fascia costiera, a San Claudio di Corridonia, a Matelica e Camerino. I vigili del fuoco sono impegnati in oltre 80 interventi tra quelli conclusi e quelli in attesa

15 Settembre 2022 - Ore 18:51 - caricamento letture

Bomba d’acqua e vento a Civitanova, numerose piante pericolanti e alberi caduti. Un inferno di grandine, vento da nord e pioggia si è abbattuto attorno alle 17,45 sulla città. Le forti raffiche hanno danneggiato parecchie piante, spezzandole, abbattendole. Due sono cadute nel parco di via Guerrazzi, fortunatamente il maltempo annunciato ha fatto sì che in quel momento nessuno fosse all’interno dell’area giochi.

In pochi minuti la tormenta ha abbattuto piante anche in altre zone della città: un albero è caduto all’interno del giardino dell’Hotel Chiaraluna e alcuni rami sporgono sul marciapiedi, mentre in corso Dalmazia sono volati via alcuni pannelli di copertura di un cantiere.

Caduto anche un tronco ai margini della strada in zona villa Eugenia: la pianta in questo caso si è adagiata sulla recinzione di una villetta colpendo l’inferriata e danneggiandola. Al lavoro per i danni vigili del fuoco e polizia municipale.

Il maltempo di questo pomeriggio ha causato danni in diversi comuni della provincia. In particolare la più colpita è la fascia costiera per alberi caduti e allagamenti a Potenza Picena e Porto Recanati dove un sottopassaggio è finito sott’acqua, ricoperto per quasi tutta la sua altezza. Allagamenti e piante pericolanti a San Claudio di Corridonia, problemi per il maltempo anche a Matelica e Camerino. I vigili del fuoco sono stati sin qui impegnati in una 40ina di interventi e altrettanti sono in attesa. Il problema sono sempre allagamenti di cantine e garage a piante e rami caduti.



(l. b.)

(foto di Federico De Marco)

