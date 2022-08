Malore mentre si trova in mare,

muore davanti agli occhi della moglie

CIVITANOVA - E' successo intorno alle 18,30 sul lungomare nord. Un 77enne si è sentito male in acqua. Un ragazzo lo ha riportato a riva, poi i tentativi di salvarlo con il massaggio cardiaco

25 Agosto 2022 - Ore 19:53 - caricamento letture

Uomo accusa un malore ed annega in mare a Civitanova. È successo intorno alle 18,30, all’incirca nel tratto che si trova davanti allo stabilimento Filippo, sul lungomare nord. A perdere la vita un 77enne. Di quello che stava accadendo si è accorto un ragazzo che stava in acqua con un sup, una tavola gonfiabile.

Vista la situazione il giovane ha subito soccorso il 77enne, che si trovava in spiaggia con la moglie, e lo ha portato a riva. L’incidente è avvenuto dopo l’orario del servizio di salvataggio ma sulla spiaggia c’erano ancora alcuni bagnini. E i primi soccorsi sono stati prestati proprio da alcuni bagnini e da un vigili del fuoco fuori servizio. All’anziano, in attesa dell’arrivo del 118, è stato praticato il massaggio cardiaco. Poi sono stati gli operatori dell’emergenza a cercare di salvare la vita all’uomo. Ci hanno provato a lungo, davanti agli occhi della moglie del 77enne e ai bagnanti che a quell’ora affollavano la spiaggia. Nonostante i disperati tentativi di salvargli la vita, l’uomo non si è ripreso. Sul posto sono intervenuti la Guardia costiera e la polizia.

(Servizio in aggiornamento)

(Foto di Federico De Marco)

© RIPRODUZIONE RISERVATA