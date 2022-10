Il corpo rinvenuto nel pomeriggio da una donna in una zona di campagna

Si è tolto la vita impiccandosi ad un ramo di un albero. Il corpo senza vita di un 24enne residente a Montefano è stato rinvenuto oggi pomeriggio intorno alle 16 da una passante in una zona di campagna del paese. Immediato è scattato l’allarme, con gli operatori dell’emergenza giunti subito sul posto. Purtroppo non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso del giovane. Come da prassi in questi casi, sono intervenuti i carabinieri. Il corpo è già stato restituito alla famiglia, per i militari non c’è alcun dubbio che si tratti di un gesto volontario.