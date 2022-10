CIVITANOVA - Addio a Marco Mannarelli, 40 anni e padre di due bimbi piccoli. La compagna lo ha trovato a terra in casa. Eseguita l'autopsia per chiarire le cause

Malore fatale, morto 40enne padre di due figli piccoli. Sconcerto a Civitanova per la morte di Marco Mannarelli, romano di origine e da un paio di anni residente in città dove si era trasferito con la moglie civitanovese. La morte risale allo scorso 19 ottobre, ma se ne ha avuto notizia solo oggi. Un malore di cui sono ancora ignote le cause: la moglie lo avrebbe trovato la mattina riverso a terra e il 118 intervenuto attorno alle 8 non ha potuto fare altro che accertarne la morte risalente a qualche ora prima.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e data la giovane età è stata disposta l’autopsia effettuata il giorno dopo dal medico legale Antonio Tombolini per appurare le cause della morte.

La procura non ha ancora disposto il nulla osta per la riconsegna ai familiari della salma. Una notizia che ha gettato nello sconforto quanti conoscevano la famiglia: la moglie Daniela e i due bimbi, una maschio di 3 anni e una bambina nata lo scorso anno. Non ancora fissata la data dei funerali che si svolgeranno a Roma dove vivono i genitori e la sorella.

