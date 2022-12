TOLENTINO - L'amarezza di Gianni Carradori, titolare della taverna "Braciere del Diavolo": «Erano due uomini, si sono seduti al tavolo, hanno consumato due bistecche, acqua, vino, antipasto e contorno per un totale di 73 euro, in attesa del dolce, con la scusa di andare fuori a fumare una sigaretta, sono spariti». Denuncia ai carabinieri. LE IMMAGINI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

di Francesca Marsili

«Si sono seduti al tavolo, hanno consumato due bistecche, acqua, vino, antipasto e contorno e, in attesa del dolce, con la scusa di andare fuori a fumare una sigaretta, sono scappati senza pagare il conto».

A raccontare lo spiacevole episodio, avvenuto ieri sera nel suo ristorante è Gianni Carradori, titolare della taverna “Braciere del Diavolo” di Tolentino. «Erano due uomini – spiega a Cronache Maceratesi – non è tanto per i 73 euro del conto non pagato che probabilmente non riavremo più, ma per il gesto, ai danni di chi lavora sopra le forze dalla mattina alla sera». Secondo il racconto del ristoratore tolentinate, i due «si sono presentati a cena senza prenotazione, quindi non abbiamo un numero di telefono per poterli rintracciare».

Le telecamere di sorveglianza del locale hanno comunque ripreso i due nitidamente e il ristoratore, deciso ad andare fino in fondo alla questione, ha deciso di diffondere il video sui social (pubblicandolo integralmente e senza oscurare i volti di due) chiedendo agli utenti di far girare le immagini. «L’ho fatto per evitare che lo facciano ancora, non si può andare in giro e comportarsi in questa maniera. A cena erano tranquilli, nessun nervosismo, nulla lasciava pensare che sarebbero usciti senza saldare il conto. E questa disinvoltura mi fa pensare che potrebbero farlo di nuovo». Carradori, con l’amaro in bocca, racconta: «Hanno anche fatto i complimenti alla cameriera per le bistecche. Probabilmente – aggiunge – con l’intenzione premeditata di non creare sospetti. Hanno ordinato il dolce e in attesa sono usciti fuori dicendo che sarebbero andati a fumare una sigaretta, ma si sono dileguati alle 21.03».

Il ristoratore racconta che dopo aver visionato il filmato ha notato che i due sono saliti a bordo di un «Doblò bianco, ma le mie telecamere non hanno ripreso la targa – dice -. Oggi andrò a sporgere denuncia ai carabinieri e chiederò alla municipale di visionare le telecamere di sicurezza della città che sono posizionate proprio davanti al mio ristorante per risalire alla targa del mezzo».

Carradori, titolare della taverna nei pressi del ponte del Diavolo si sfoga. Si dice avvilito, e coglie l’occasione per sottolineare quanto questi episodio facciano male. «Anche la sera prima di questo fatto, sempre grazie alle nostre telecamere, abbiamo ricevuto indietro un oggetto che un gruppo di clienti aveva portato via. Non si vive più – dice – sono tempi molto difficili. Lavoriamo sopra le forze perché i camerieri non si trovano, la sera siamo sfiniti, eppure – sottolinea – offriamo stipendi da 1200/1300 euro al mese. Veniamo additati come evasori e poi ci troviamo di fronte persone come questi due uomini di ieri sera che se ne approfittano».