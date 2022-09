Imprenditore si impicca

nel capannone della sua azienda

DRAMMA a Passo di Treia. Un 66enne si è tolto la vita, si tratta di un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e vigili del fuoco

1 Settembre 2022 - Ore 12:20 - caricamento letture

Si toglie la vita nel capannone della sua azienda impiccandosi con una corda legata ad un carrello elevatore. Il corpo senza vita di un imprenditore di 66enne è stato rinvenuto questa mattina poco prima delle 9 a Passo di Treia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che purtroppo non hanno potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso. I carabinieri del Radiomobile di Macerata e delle stazione di Treia si sono occupati, come da prassi in questi casi, degli accertamenti del caso. E’ stato stabilito che si tratta di un gesto volontario.

