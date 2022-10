Perde il controllo della moto

e si schianta contro un albero:

morto l’imprenditore Alberto Padella

TRAGEDIA - La vittima aveva 67 anni, viveva a Montecassiano ed era uno dei titolari della Padella srl. Era in gita con un gruppo di amici quando è avvenuto l'incidente lungo la Tre Valli Umbre tra Castelluccio e Norcia. Lascia tre figli

24 Ottobre 2022 - Ore 12:20 - caricamento letture

Schianto fatale in moto, è morto l’imprenditore Alberto Padella. Aveva 67 anni e viveva a Montecassiano. Ieri pomeriggio era partito in moto con un gruppo di amici per andare in Valnerina. Sulla via del ritorno, lungo la Statale 685 Tre Valli Umbre che collega Castelluccio a Norcia, l’uomo ha perso il controllo della moto in curva, è finito prima sul guardrail e poi contro un albero. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, allertati dagli amici che erano con lui, per Padella non c’è stato niente da fare. La Procura di Spoleto ha già provveduto a restituire la salma ai familiari, senza quindi disporre ulteriori accertamenti. Padella era molto conosciuto nel Maceratese, era titolare insieme al fratello Andrea della Padella srl, azienda leader nel settore della climatizzazione. Lascia la moglie Gabriella e tre figli: Francesco, Letizia e Federico.

(servizio in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA