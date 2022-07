Malore improvviso,

morta giovane madre

APIRO - La donna, 37 anni, era in casa con il figlio quando si è sentita male. Immediati i soccorsi ma non si è ripresa

31 Luglio 2022 - Ore 00:04 - caricamento letture

Malore improvviso, stroncata giovane donna. Il dramma si è consumato ad Apiro intorno alle 20 in via del Littello. Vittima una 37enne. A scoprire l’accaduto il figlio minorenne che ha chiamato il padre che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con la Piros di Apiro. Nonostante i tentativi di salvarle la vita, la 37enne, E. S., non si è ripresa. Dagli accertamenti dei medici alla donna è stato fatale un improvviso malore.

(Servizio in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA