Dramma a Piediripa,

45enne trovato morto in bagno

MACERATA - La vittima è Cristoff Cimorosi. Il corpo scoperto da vigili del fuoco e 118. Sul posto è intervenuta la Squadra mobile. L'uomo è deceduto da 3 o 4 giorni, per cause naturali. La palazzina in cui viveva è la stessa dove erano state evacuate alcune famiglie il primo luglio in seguito ad un incendio

7 Luglio 2022 - Ore 18:04 - caricamento letture

Morto nel bagno di casa, il corpo di un 45enne, Cristoff Cimorosi, trovato oggi pomeriggio in una palazzina di Borgo Piediripa, a Macerata. A lanciare l’allarme sono stati i vicini che non lo vedevano da qualche giorno e hanno segnalato che dall’abitazione si sentiva venire un cattivo odore. Sul posto intorno alle 15,45 di oggi sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco.

È toccato ai pompieri aprire la porta ed entrare in casa. Hanno girato per l’appartamento e nel bagno hanno trovato il corpo senza vita di Cimorosi. Il 118 ha constatato la morte, che probabilmente è avvenuta 3 o 4 giorni fa. Le cause, in base a quanto accertato, sono naturali. Sul posto è intervenuta la Squadra mobile con la Scientifica.

Il dirigente della Mobile, il commissario capo Matteo Luconi, ha parlato con il padrone di casa del 45enne e ha svolto un sopralluogo nell’abitazione e in un garage esterno utilizzato dall’uomo (ci teneva alcuni oggetti e la bici).

Anche dai rilievi svolti dalla polizia tutto è in linea con la morte naturale. Una morte avvenuta qualche giorno dopo un incendio che si era sviluppato nella palazzina dove viveva l’uomo (che aveva un appartamento al terzo piano). A causa del rogo, avvenuto il primo luglio, cinque famiglie erano state evacuate. Un episodio che comunque non è collegato con la morte del 45enne.

(Ultimo aggiornamento alle 19)

(Gian. Gin.)

(foto di Fabio Falcioni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA