di Laura Boccanera

Ubriaca entra nei bar e si spoglia nuda, 30enne portata al pronto soccorso dopo oltre un’ora di trattative con i soccorritori e con la polizia. Notte movimentata a Civitanova quella di ieri quando una giovane donna di 30 anni, nata in Ucraina, residente tra l’Abruzzo e il sud delle Marche ha iniziato a spogliarsi in strada e ad infastidire clienti e passanti.

La donna prima è entrata al bar La Romana e poi alla Ternana di via Duca degli Abruzzi dove ha iniziato a togliersi i vestiti e il top che indossava rimanendo a seno di fuori. Subito sono stati chiamati i soccorsi. La giovane era in evidente stato confusionale e fuori di sé e sul posto sono intervenuti sia la volante del Commissariato che automedica e ambulanza.

Per oltre un’ora polizia e soccorritori hanno cercato di arginare l’esuberanza della giovane che anche di fronte agli agenti ha continuato a spogliarsi e rivestirsi mostrando seni e natiche. Agli agenti intervenuti ha raccontato di uno suo profondo stato di prostrazione e difficoltà personale. Una volta conquistata la sua fiducia e dopo lunghe trattative, sono riusciti a convincere la 30enne a salire sull’ambulanza per essere condotta in ospedale.