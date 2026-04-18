Ragazza ubriaca si spoglia:
gira nuda nei bar e in strada (Video)
CIVITANOVA - Una trentenne è entrata alla Romana e alla Ternana e ha iniziato a togliersi i vestiti. Sono intervenuti polizia a e 118. La giovane è stata poi trasportata in ospedale
di Laura Boccanera
Ubriaca entra nei bar e si spoglia nuda, 30enne portata al pronto soccorso dopo oltre un’ora di trattative con i soccorritori e con la polizia. Notte movimentata a Civitanova quella di ieri quando una giovane donna di 30 anni, nata in Ucraina, residente tra l’Abruzzo e il sud delle Marche ha iniziato a spogliarsi in strada e ad infastidire clienti e passanti.
La donna prima è entrata al bar La Romana e poi alla Ternana di via Duca degli Abruzzi dove ha iniziato a togliersi i vestiti e il top che indossava rimanendo a seno di fuori. Subito sono stati chiamati i soccorsi. La giovane era in evidente stato confusionale e fuori di sé e sul posto sono intervenuti sia la volante del Commissariato che automedica e ambulanza.
Per oltre un’ora polizia e soccorritori hanno cercato di arginare l’esuberanza della giovane che anche di fronte agli agenti ha continuato a spogliarsi e rivestirsi mostrando seni e natiche. Agli agenti intervenuti ha raccontato di uno suo profondo stato di prostrazione e difficoltà personale. Una volta conquistata la sua fiducia e dopo lunghe trattative, sono riusciti a convincere la 30enne a salire sull’ambulanza per essere condotta in ospedale.
Fiumi di cocaina a Civitanova che sempre più spesso lasciano il segno.
Effetti del riscaldamento globale.
#CivitaCiaraBronx
che ne sai che gli è successo
Mi almeno meritava di essere vista nuda o no? Chiedo x un amico
Da non dimenticare che era molto caldo
Se ne valeva la pena ok, altrimenti dovevano buttarla in mare come una cozza