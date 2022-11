SAN SEVERINO - La vittima, Maria Bianchi, aveva 84 anni. E' stata colpita con un paio di forbici, prima sul letto poi in bagno dove l'uomo avrebbe tentato di bruciare il corpo. La sindaca Piermattei: «Un fatto orribile che inorridisce, siamo tutti sotto choc»

di Marco Cencioni (foto di Federico De Marco)

Tragedia a San Severino, anziana uccisa in casa, il figlio portato in caserma. E’ successo poco dopo le 14, in via Raffaele Sanzio, all’incrocio con via Dante Alighieri. La vittima, Maria Bianchi, aveva 84 anni.

Secondo le prime informazioni che trapelano, la donna sarebbe stata uccisa dal figlio, Michele Quadraroli, di 54 anni. Sembrerebbe che l’uomo abbia colpito ripetutamente la madre con un paio di forbici per poi tentare di darle fuoco. Il delitto è iniziato in camera da letto per poi proseguire in bagno, dove è stato trovato il corpo della vittima. Una dinamica particolarmente efferata da cui emergono anche particolari macabri. Quando è arrivato il 118, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto i carabinieri, compresa la Scientifica e il capitano Giulia Maggi, comandante della Compagnia di Tolentino e il medico legale Antonio Tombolini. Le indagini sono coordinate dal pm Vincenzo Carusi. Secondo gli inquirenti come arma del delitto sono state utilizzate le forbici rinvenute all’interno dell’abitazione.

Il figlio, con l’aiuto della madre, gestiva un bar di quartiere proprio sotto l’abitazione dove è avvenuta la tragedia, il bar Bianchi Maria.

«Un fatto orribile che inorridisce per le modalità con cui si è consumato ma anche per il fatto che si è consumato in casa, tra le mura domestiche, in un luogo che dovrebbe invece assicurare protezione e dare tranquillità – le parole della sindaca di San Severino Rosa Piermattei – La nostra comunità è una piccola comunità, dove ci si conosce un po’ tutti, ed ora siamo tutti sotto choc per questa ennesima violenza. Siamo tutti sconvolti per un episodio di violenza domestica che rimanda ad altri episodi accaduti di recente ma anche nel passato».

(in aggiornamento)