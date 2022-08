Perde il controllo dello scooter,

si schiantra contro un palo e muore

CIVITANOVA - La tragedia in via Matteotti circa 30 minuti dopo mezzanotte. La vittima è un 32enne

26 Agosto 2022 - Ore 01:44

Perde il controllo del motorino e si schianta contro un palo della luce sul lungomare: morto un 32enne. È successo intorno a mezzanotte e mezza, a Civitanova. In corso nella notte gli accertamenti della polizia locale di Civitanova (sul posto è intervenuta anche la polizia).

Secondo quanto è stato ricostruito, il giovane, di origini marocchine e che lavorava in un locale, mentre percorreva via Matteotti in sella ad uno scooter, giunto all’altezza dello chalet Il Veneziano ha perso il controllo del mezzo. Il motorino è salito sul marciapiede schiantandosi contro un palo della corrente elettrica. Il 32enne nell’impatto è morto sul colpo. Lo scooter ha poi proseguito la sua corsa per alcune decine di metri. Sul posto sono intervenute ambulanza della Croce Rossa e automedica. Per il 32enne però non c’era niente da fare, fatale l’impatto con il lampione.

(Servizio in aggiornamento)

(Foto di Federico De Marco)

