MACERATA - Il rogo è divampato intorno alle 14,10. Il mezzo era partito da Porto Recanati. La testimonianza del conducente: «C'era un guasto, mi sono fermato, subito dopo la deflagrazione e fiamme alte. E' stato un grosso spavento. A bordo c'erano 12-15 persone, la maggior parte studenti». Chiusa la strada per consentire i soccorsi. In frantumi la vetrina di un negozio, danni a un condominio

di Matteo Zallocco (foto di Fabio Falcioni)

Autobus della Contram prende fuoco in via Roma, poco prima dell’incrocio con corso Cavour, in una delle zone più trafficate di Macerata. Intorno alle 14,10, in seguito ad un guasto meccanico, si è sviluppato un incendio nel motore di un bus autoarticolato. Il conducente si è accorto che c’era un problema al mezzo e si è immediatamente fermato, all’inizio di via Roma, a pochi passi dal monumento ai Caduti.

«Eravamo partiti da Porto Recanati alle 13,10 – racconta l’autista, Andrea Portaluri, portorecanatese -. Appena girato l’angolo al monumento ai Caduti ho sentito irregolarità al motore e un automobilista mi ha suonato. Mi sono fermato e ho fatto scendere tutti e chiamato subito i vigili del fuoco. Ho preso l’estintore ma non serviva a niente, le fiamme erano troppe alte. E’ stato un grosso spavento, i passeggeri sono stati bravi a scendere immediatamente. E’ andata bene». A bordo del bus c’erano 12-15 persone, la maggior parte studenti delle scuole superiori che erano saliti da poco per rientrare a casa.

Polizia e vigili del fuoco si sono precipitati in via Roma. Dall’autobus sono state viste uscire lingue di fuoco dalla parte posteriore, dove si trova il motore del mezzo. Diverse persone hanno scattato foto e realizzato video. Il fuoco si è subito propagato al resto del bus e sono state avvertite un paio di esplosioni a pochi minuti l’una dall’altra: prima la bombola dell’aria, poi i vetri e gli pneumatici.



I vigili del fuoco sono intervenuti con due autobotti e un’autoscala, hanno provveduto a spegnere le fiamme utilizzando del liquido schiumogeno antincendio evitando il propagarsi dell’incendio. A causa dell’intenso calore che si era sviluppato sono esplosi dei vetri da un condominio dall’altra parte della strada, è andata distrutta la vetrina di un negozio ed e stato divelto un portone d’ingresso di uno stabile.

Una densa colonna di fumo grigiastro ha invaso la strada formando sulla carreggiata intorno al mezzo una sorta di nebbia spessissima. Il fumo ha raggiunto anche le case della zona con i residenti che hanno dovuto tenere le finestre chiuse.

I vigili del fuoco nel giro di mezz’ora sono riusciti a spegnere le fiamme. Tutto la seconda parte del bus è stata distrutta dal’incendio ma i pompieri sono riusciti ad evitare che il rogo potesse propagarsi oltre. Sul posto è intervenuta anche polizia locale. Il traffico nella zona è rimasto bloccato, via Roma è stata chiusa da via Issy les Moulineaux fino a corso Cavour.

(qui sotto tre video e le foto)