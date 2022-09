Va a buttare l’immondizia,

travolta e uccisa da un’auto

MACERATA - La vittima è una badante ucraina, aveva 67 anni. È stata investita in viale Indipendenza

Investita da un’auto mentre attraversa la strada per buttare l’immondizia, muore una 67enne. E’ successo intorno alle 8 in viale Indipendenza a Macerata. La donna, una badante di origini ucraine, è stata subito soccorsa dopo il tremendo impatto con una Volkswagen Polo. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza e i vigili del fuoco, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: è deceduta praticamente sul colpo.

La 67enne da tanti anni è in Italia e fino a poco tempo fa viveva a Morrovalle. Ultimamente si era trasferita a Macerata per lavorare nell’abitazione di una donna in viale Indipendenza. Questa mattina, intorno alle 8, è uscita dall’appartamento che si trova proprio all’altezza di un semaforo pedonale. Ha iniziato ad attraversare con i sacchetti dell’immondizia che avrebbe dovuto lasciare dall’altro lato della strada quando è stata travolta da una Volkswagen Polo. La polizia locale si occupa dei rilievi del caso e di stabilire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto è intervenuta anche la Scientifica, da appurare se la donna avesse premuto il pulsante per l’attraversamento pedonale in sicurezza. La strada è stata chiusa al traffico.

