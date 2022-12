CIVITANOVA - L'uomo, intorno alle 18, è stato trovato senza vita nella sua casa in via Dante Alighieri

Malore in casa, trovato morto un uomo di 66 anni. I familiari non lo sentivano da diverse ore e non riuscendo a contattarlo hanno dato l’allarme.

Ad aprire la porta dell’abitazione in via Dante Alighieri sono stati i vigili del fuoco di Civitanova, i primi a ritrovarlo riverso a terra. Ad ucciderlo probabilmente un infarto. I soccorsi sono arrivati attorno alle 18, sul posto anche la Croce verde del 118, l’automedica, ma l’uomo era già morto e gli operatori dell’emergenza non hanno potuto far altro che constatare la morte. Sul posto per gli accertamenti è intervenuta anche la polizia.



(Servizio in aggiornamento)

(Foto di Federico De Marco)