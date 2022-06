Tragico fuoristrada a Camerino,

morto un giovane di 21 anni

LA VITTIMA è Samuele Micarelli. L'incidente sulla strada provinciale 22 tra Ponti e Torrone. Trasportato a Torrette un altro ragazzo, quasi illesi gli altri due passeggeri

Tragico incidente nella notte a Camerino, ha perso la vita Samuele Micarelli, 21 anni. E’ successo poco prima delle 4 lungo la strada provinciale 22 tra Ponti e Torrone. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’auto con a bordo quattro ragazzi dopo aver sbandato, è finita fuori strada terminando la sua corsa contro un albero. Micarelli era seduto di fianco al conducente e nello schianto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. All’arrivo degli operatori del 118, per lui non c’è stato niente da fare. Uno degli altri ragazzi è stato trasferito all’ospedale di Torrette e due sono stati trasportati all’ospedale di Camerino ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i Vigili del fuoco.

(Servizio in aggiornamento)

