Overdose, trovata morta 41enne

MACERATA - La tragedia si è consumata questa mattina a Piediripa. La vittima è Marisa Cremonte. Il corpo trovato da una coinquilina

Overdose, donna di 41 anni trovata morta in casa a Piediripa di Macerata. A ritrovare il corpo una coinquilina della donna che ha subito chiamato i soccorsi. La vittima è Marisa Cremonte, di origini argentine.

Il dramma su cui sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Macerata, si è consumato questa mattina intorno alle 10,30 in una abitazione di via Volturno che viene messa a disposizione dal Comune a persone che hanno difficoltà. Sul posto dopo l’allarme lanciato dalla coinquilina è intervenuto il 118. Gli operatori dell’emergenza non hanno però potuto fare niente per salvare la donna. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Macerata. Secondo gli accertamenti svolti la donna è stata stroncata da una overdose. Il procuratore facente funzioni ha disposto l’autopsia. L’esame si svolgerà domani alle 15 ed è stato affidato al medico legale Roberto Scendoni e al tossicologo Rino Froldi. Persona conosciuta a Macerata, Marisa aveva due figli.

