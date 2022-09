Bambino muore a cinque anni,

tragedia a Morrovalle

DRAMMA - Il piccolo Bourhan era in casa con la mamma quando è avvenuto l'incidente. E' successo nel pomeriggio di ieri. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri, la procura potrebbe disporre una autopsia

22 Settembre 2022 - Ore 18:16 - caricamento letture

di Gianluca Ginella

Tragedia a Morrovalle, morto un bambino di cinque anni. Il piccolo, Bourhan A., si trovava in casa con la mamma ieri pomeriggio quando si è consumata la disgrazia. Su cosa sia accaduto con esattezza e quali siano state le cause che hanno determinato la tragedia sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Morrovalle, coordinate dal magistrato di turno, il pm Stefania Ciccioli.

La mamma del piccolo è sotto choc, dovrà essere sentita per ricostruire quello che è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 17 nell’abitazione di via Verdi, dove viveva il piccolo con i genitori, marocchini (lui era nato in Italia), e gli altri figli della coppia. Una famiglia molto ben inserita a Morrovalle e oggi la cittadina è scossa per la tragedia che si è consumata. Il piccolo Bourhan, da quanto sin qui emerso, aveva delle patologie importanti e veniva nutrito con dei sondini.

Ieri si trovava a casa da solo con la mamma. Si trovava su di un seggiolone quando è avvenuta la tragedia, secondo le prime informazioni il piccolo sarebbe rimasto soffocato con qualcosa. Sono stati chiamati i soccorsi ma il bambino non si è ripreso. Il sindaco di Morrovalle Andrea Staffolani ieri ha appreso la notizia nel pomeriggio mentre si trovava a Milano ed è subito partito per far rientro nel suo comune. «Sono arrivato in serata, volevo stare vicino alla famiglia, ieri non mi è stato possibile, sicuramente starò loro vicino. La comunità è rimasta colpita da quanto successo e non si fa che parlare di questo episodio» dice il sindaco. Episodio che, come detto, è al vaglio degli inquirenti, in particolare saranno da accertare le cause della morte (il raggio in cui le indagini si muovono comunque è quello della disgrazia).

© RIPRODUZIONE RISERVATA