Schianto contro un furgone,

muore in scooter a 57 anni

TRAGEDIA - La vittima è di Morrovalle, Fabrizio Calcabrini. Padre di due figli, lavorava in una palestra come osteopata e istruttore. Ha perso la vita lungo la Faleriense a Piane di Magliano di Tenna. Il dolore della nipote: «Per me era tutto, una persona unica». Il sindaco Staffolani: «Vicino alla famiglia»

16 Maggio 2022 - Ore 20:39 - caricamento letture

di Gianluca Ginella

Schianto tra scooter e furgone, morto un 57enne di Morrovalle, Fabrizio Calcabrini. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo la strada Faleriense, a Piane di Magliano di Tenna. Il dolore della nipote: «Per me era un fratello, una persona unica».

Aveva due figli e lavorava come osteopata alla palestra del fratello Claudio, la “Sole e acciaio” di Morrovalle, dove faceva anche l’istruttore. Nel Fermano era allenatore alla scuola calcio di Montegiorgio. E proprio nel Fermano intorno alle 17 di oggi si è consumato il dramma, a Piane di Magliano di Tenna. È lì che Fabrizio ha perso la vita dopo lo scontro avvenuto con un furgone con al volante un uomo sulla sessantina.

Sulla dinamica dell’incidente è in corso la ricostruzione da parte dei carabinieri che sono intervenuti sul posto.

Subito dopo l’impatto tra scooter e furgone il 57enne è finito a terra. Poi la chiamata al 118 e la macchina dei soccorsi che si è messa in moto per cercare di salvare la vita a Calcabrini. Da subito le condizioni del 57enne sono apparse gravissime. Il 118 ha chiamato l’eliambulanza nella speranza ci fosse il modo per trasportare il ferito a Torrette. Ma i soccorsi sul posto di minuto in minuto si sono fatti più disperati perché Fabrizio non si riprendeva nonostante i tentativi di rianimarlo degli operatori dell’emergenza. Alla fine i sanitari hanno compreso che ormai non c’era più niente da fare.

La notizia della morte di Calcabrini ha scosso profondamente chi lo conosceva. Nella palestra del fratello Claudio lavora la nipote di Fabrizio, Cristina Calcabrini. In lacrime ha avuto la forza di ricordare lo zio, cui era legatissima tanto che è stato anche suo testimone di nozze. «Era una persona unica – ricorda Cristina -, una persona che ascoltava, allegra e solare, sempre disponibile, sempre e con tutti. Per me era un fratello, un amico, tutto». Nella palestra Calcabrini lavorava come osteopata e anche come istruttore curando la ginnastica per gli anziani. Era anche allenatore alla scuola calcio di Montegiorgio. Calcabrini aveva una compagna e due figli di 17 e 11 anni. Fabrizio aveva tre fratelli, tutti sportivi: Claudio, Sergio e Sandro. Il sindaco di Morrovalle, Andrea Staffolani: «Mi unisco al dolore della famiglia, una famiglia conosciuta a Morrovalle, e benvoluta da tutti. Faccio fatica a trovare le parole se penso allo strazio della famiglia, a pensare a un genitore e a un marito che esce di casa e non torna più. È il dolore più grande che ci può essere».

(Ultimo aggiornamento alle 21,15)

© RIPRODUZIONE RISERVATA