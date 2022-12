I TRIONFI dei campioni d'Italia del volley, delle ragazze promosse in Serie A1 e dei giallorossi dominatori della Serie D del calcio. Tanti altri atleti hanno raggiunto traguardi importantissimi a livello mondiale, nazionale e regionale. Eccoli

di Michele Carbonari

Va in archivio un 2022 sportivo da incorniciare per tanti atleti e club maceratesi. Moltissimi i titoli conquistati tra volley, calcio, ciclismo, atletica, pattinaggio, bracciale, bocce e nuoto. Oltre alle diverse medaglie tra body building, ginnastica, vela, pesca e motociclismo.

Anche quest’anno spicca il successo della Lube Civitanova, che vince lo Scudetto (settimo nella sua storia, terzo consecutivo, quarto negli ultimi cinque campionati). All’Eurosuole Forum decisivo il 3-0 contro la Sir Perugia in gara 4. Balaso e Anzani diventano anche campioni del mondo con l’Italia, insieme a Bottolo, futuro biancorosso. Gloria anche per i giovani Ionut Ambrose e Gaetano Penna, campioni d’Europa con la nazionale Under 20. Nel capoluogo, invece, gioisce la Cbf Balducci Helvia Recina Macerata: trionfa nei playoff promozione, in gara 3, e ottengono la storica promozione in Serie A1. In un palasport gremito, le ragazze di Paniconi battono Mondovì il 21 maggio.

Un anno di vittorie pure nel calcio. Due i salti di categoria più significativi. Quello più importante lo firma la Recanatese, che conquista il girone F di Serie D e torna nel professionismo a distanza di ben 74 stagioni (l’ultima volta nel 1947-48). Memorabile la data dell’8 maggio: 3 a 0 in trasferta contro il Piedimonte Matese e i giallorossi di Pagliari, trascinati dal capocannoniere Sbaffo, vincono il torneo con tre giornate d’anticipo. Ciliegina sulla torta, lo Scudetto di categoria, vinto ai rigori contro il Giugliano. La Recanatese diventa la prima società marchigiana ad aver raggiunto questo traguardo.

Quattro giorni prima, la Maceratese vince il campionato di Promozione e approda finalmente in Eccellenza. L’11 giugno determinante è il 3 a 1 contro il Monturano Campiglione sul neutro di Porto Sant’Elpidio, per la gioia dei circa 700 tifosi biancorossi al seguito della formazione di Trillini. In campo internazionale, emozioni personali per tre personaggi locali. Il bomber italo albanese di Matelica Giacomo Vrioni, con la maglia del Leobondorf, diventa capocannoniere della Bundesliga austriaca (19 reti in 29 presenze), mentre il 5 luglio passa dalla Juventus alla New York Revolution (in MLS). L’attaccante Walid Cheddira, cresciuto nel Loreto ed esploso nella Sangiustese, debutta al Mondiale in Qatar con il suo Marocco, arrivando addirittura in semifinale. Consacrazione anche per l’arbitro di Appignano Juan Luca Sacchi, stabilmente in Serie A e al debutto internazionale: designato quarto ufficiale in West Ham United – Viborg FF (Conference League).

Oltre i confini italiani ottengono risultati di rilievo anche i tesserati della Virtus Pasqualetti di Macerata: Andrea Cingolani e Matteo Levantesi (per lui tre medaglie anche ai Giochi del Mediterraneo in Algeria con la nazionale) tornano con la medaglia d’argento agli Europei di Monaco di ginnastica artistica, con gli azzurri. Nello staff tecnico anche coach Sergiy Kasperskyy. Paolo Principi, invece, arriva secondo alle final six dei campionati italiani. Alla manifestazione continentale si affermano anche Gianmarco Tamberi e Ahmed Abdelwahed. Il primo, nato a Civitanova nel 1992, il 18 agosto trionfa nel salto in alto con la misura di 2,30 (realizzata al secondo tentativo), mentre il 24 giugno, allo stadio di Rieti, conquista il titolo italiano saltando 2,26. Il secondo, 26enne studente di Unicam, vince la medaglia d’argento nei 3000 metri siepi (a settembre risulta positivo al Meldonium ad un controllo antidoping).

Doppia festa, invece, per Eleonora Ciabocco, 18enne ciclista di Corridonia: è campionessa italiana (quinto tricolore personale) nella categoria donne Junior ciclismo su strada, in provincia di Cuneo. Inoltre, diventa vice campionessa europea, il 9 luglio in Portogallo. Vice campione del mondo, e miglior esordiente di categoria nel motomondiale Supersport, anche il pilota di Montecosaro Lorenzo Baldassarri, con la Yamaha YZF-R6 del team Evan Bros. In occasione del Gran Premio del Mugello prende parte alla classe Next Generation del Campionato italiano Supersport vincendo entrambe le gare dopo aver fatto segnare la pole position.

Sul gradino medio del podio sale pure la 53enne di Matelica Donatella Russo, ai campionati europei di body building, in Francia, nella categoria bodyfitness. Fra le tante medaglie d’argento c’è quella di Arianna Ciurlanti, atleta della Ginnastica Macerata, in Giappone, alla Suzuki World Cup 2022 di aerobica. Nella stessa specialità, nel campionato nazionale senior, è bronzo nell’individuale e ancora argento in coppia con Francesco Blasi. Guenda Cherubini chiude terza al mondiale Junior. Incetta di medaglia per le tante altre giovani allenate da Arianna Ciucci. Sale sul tetto del mondo il recanatese Mirko Savoretti, che vince con il Monastier Treviso il campionato di club della raffa (specialità delle bocce), in Brasile. Bronzo, invece, per Riccardo Pianosi, al Club Vela Portocivitanova, all’Europeo di Formula Kite.

Domina in lungo e in largo invece l’Anthropos Civitanova, con i suoi atleti che si confermano nel gotha dello sport paralimpico. Alessandro Greco, Andrea Rebichini, Alex Cesca e Francesco Leocata salgono sul tetto del mondo con la maglia della nazionale, che porta a casa il titolo nel basket Iba21, a Madeira, in Portogallo. Agli europei paralimpici giovanili in Finlandia, sugli scudi anche Salvatore Bianca (oro nel salto in lungo under 17) e Riccardo Di Mario (argento nel getto del peso under 20). Nel paraciclismo, Giorgio Farroni, Stefano Stacchiotti e Diego Priori firmano il poker di tricolori portati a Civitanova.

Nell’atletica, ciascuno nelle proprie categorie, nei campionati italiani di Padova Assunta Legnante si aggiudica il titolo nazionale nel getto del peso e nel lancio del disco, Andrea Mattone nel salto in alto, in lungo e nel triplo, Matteo Cappelletti nei 100 metri piani (con tanto di record italiano, oltre all’argento nel lungo), Raffaele Di Maggio doppietta nei 100 e 200 metri, Gabriele Fella nel lancio del giavellotto, Annamaria Mencoboni nel salto in alto e Fausto Morlaccio nel lancio del giavellotto (oltre a due argenti nel getto del peso e lancio del disco). Gionatha Riderelli mette al collo due bronzi nel lancio del giavellotto e nel getto del pes, mentre Enrico Mario Benes sale sul gradino medio del podio nel lancio del giavellotto. Ai campionati di nuoto, invece, l’Athropos sbaraglia la concorrenza nella Coppa Italia per società, ad Abano Terme. Infine, la squadra di pallacanestro C21 è campione d’Italia, mentre la formazione di calcio a 7 è campione del Centro Sud.

Altrettanti sono i primati a livello nazionale, che portano firme maceratesi. Uno è di Danny Sargoni, della Juvenilia Pollenza, al campionato italiano di pattinaggio indoor a Spinea (Venezia): oro nel giro crono ad atleti contrapposti per la categoria seniores. Terzo gradino del podio, invece, per la compagna di squadra Valentina Buccolini (già campionessa regionale). Nel bracciale, la Carlo Didimi di Treia si laurea campione d’Italia a Firenze. Il 30enne cingolano Mattia Gigli è medaglia d’oro nel dog scootering, insieme al suo Alcan Silent Knight del Biagio.

Fra i tanti successi del Centro Nuoto Macerata, spiccano quelli di Maria Chiara Cera, campionessa italiana ai campionati di nuoto della Federazione Sport Sordi Italia nei 50 dorso, 100 dorso, 200 dorso e 200 misti. Di nuovo oro nei 200 dorso e tre argenti: 50 stile libero, 50 farfalla e 100 stile libero. Addirittura bronzo alle Olimpiadi in Brasile nella staffetta 4×200 mista. Sempre in acqua, e a livello internazionale, Elia Pantanetti della società Il Grillo di Civitanova, è medaglia di bronzo nella finale dei 200 metri dorso ai campionati europei master di Roma.

Ancora fra i master, Giulia Perugini fa segnare il record mondiale a 85 anni nel salto in alto: raggiunge quota 0,90 ai campionati italiani di Ancona. Mentre Graziano Ferretti, di San Severino e presidente della società Ferretti Team di Macerata, si laurea campione nazionale master di pesca, sulle acque del fiume Calore (in provincia di Avellino). Maurizio Spinaci e Gabriella Torresi, ballerini e maestri dell’Azzurra Dance di Montecosaro, sono campioni italiani assoluti di folk show dance. Il coach di vela Lucas Bovari, di Porto Potenza, insieme al giovane allievo romano Giulio Siracusa, conquista il titolo mondiale, italiano e il primo posto nella classifica finale del ranking circuito nazionale 2022.

A livello di club, la squadra di Softball di Macerata viene promossa in Serie A1 dopo più di dieci anni: decisiva la vittoria in casa contro Rovigo il 25 settembre. La formazione del calcio a 5 del Cus Macerata torna invece in Serie B. Leadership regionale per l’Atletica Avis Macerata, unica società marchigiana a portare la squadra maschile e femminile degli Assoluti e degli Allievi alle finali nazionali. Spicca la qualifica di Ndiaga Dieng, nella finale degli 800 metri, nonostante gareggi con atleti paralimpici.

Si affacciano verso palcoscenici di prestigio e in rampa di lancio anche tanti giovani maceratesi, soprattutto al femminile. La 14enne di Civitanova Rebecca Fiscarelli conquista il titolo di campionessa italiana di ciclismo, nella velocità donne esordienti. Lucia Principi, di Potenza Picena, ha appena 15 anni e già tre medaglie al collo: due volte campionessa italiana juniores di nuoto nei 100 e 200 rana e medaglia d’argento nei 50 rana. Giulia La Notte, 13 anni, di Tolentino, vince il tricolore nel di tiro con l’arco, nella specialità tiro di campagna, categoria ragazzi. La velista Allegra Mozzoni ,di Portorecanati, chiude seconda nella Coppa dei Campioni Italia under 12. Fabio Santecchia, giovane di Tolentino, si laurea come nuovo campione regionale di motocross (a Fermignano). Incetta di medaglie per l’Avis Macerata, ricca di molti titoli regionali. Terza Ambra Compagnucci nel salto in alto Allieve. Alessandro Capradossi, 13 anni di Pieve Torina, insieme a Marco Capradossi e a Matteo Grieco: è campione provinciale nel lancio della ruzzola a coppie. Per le società, pioggia di medaglie a Osimo per la Pink Ribbon, alle finali nazionali di Coppa Italia di ginnastica.