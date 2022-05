Choc a Macerata,

bimba cade dal terzo piano

La mamma tenta il suicidio

GIALLO -E' successo in via Alighieri. La piccola portata in eliambulanza ad Ancona in condizioni gravi. Soccorsa anche la madre. Polizia e carabinieri sono al lavoro per ricostruire se sia stata la donna a gettare la figlia dalla finestra

Dramma familiare a Macerata, dai contorni ancora da definire. Una bambina di 4 anni è caduta da una finestra dal terzo piano di una palazzina in via Dante Alighieri, vicino ai Salesiani. Un volo di circa dieci metri. Soccorsa anche la mamma, di origine indiana, che si sarebbe tagliata le vene. Questo stando ad una prima ricostruzione con la polizia (sul posto anche la Scientifica) e i carabinieri che stanno accertando se sia stata la madre a lanciare la figlia dalla finestra o se sia trattato di una disgrazia.

La bimba e la mamma sono state soccorse dagli operatori del 118, la piccola è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona, in sala emergenze. Le sue condizioni sono gravi. La donna è in ospedale a Macerata. Sul posto erano intervenuti anche i vigili del fuoco. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile di Macerata, diretta dal commissario capo Matteo Luconi, gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze, tra cui quelle di una famiglia, sempre di origine indiana, che era presente all’interno dell’abitazione al momento dell’accaduto.

